Wall Street : des pertes limitées après le Conference Board

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York limite ses pertes mardi après la parution d'un indicateur économique bien meilleur que prévu, même si la hausse des taux continue d'alimenter la nervosité des investisseurs. En fin de matinée, le Dow Jones se replie de 0,2% à 33.118,7 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,2% à 13.009,4 points. Les intervenants semblent désarçonnés par le mouvement d'appréciation sur les taux longs, qui poursuivent leur remontée alors que les analystes n'évoquaient jusqu'ici qu'une dégradation temporaire. Sur le marché obligataire, le rendement des 'Treasuries' à dix ans évolue actuellement au-delà de 1,74% après avoir atteint 1,76% en tout début de matinée, son pire niveau de l'année. Les opérateurs tentent de mesurer les implications de cette nouvelle donne. 'Les préférences de secteur et de style qui ont si bien fonctionné au cours du cycle précédent ne seront probablement pas aussi performantes dans un contexte de hausse des taux et de pentification des courbes', préviennent les équipes de J.P. Morgan Asset Management. Les marchés américains se sont toutefois stabilisés en cours de matinée, les investisseurs se détournant des mauvaises nouvelles pour se concentrer sur les perspectives plus souriantes au niveau de l'économie. De fait, la hausse des rendements obligataires semble s'expliquer davantage par l'amélioration de la croissance que par le resserrement de la politique monétaire ou une remontée de l'inflation, font valoir les spécialistes. Avec la réouverture progressive de l'économie américaine et le déploiement des campagnes de vaccination, les taux d'intérêt pourraient encore progresser, notamment la partie longue de la courbe de taux. Ce tableau favorable semble confirmé par les statistiques économiques du jour. La confiance du consommateur aux Etats-Unis s'est ainsi améliorée très fortement au mois de mars, selon l'enquête mensuelle du Conference Board, dont l'indice s'est établi à 109,7 ce mois-ci contre 90,4 en février. A titre de comparaison, le consensus ne l'attendait qu'à 96,8. Wall Street continue donc de bien résister, malgré la révélation des ventes liquidatives du fond spéculatif Archegos dont les pertes pourraient largement excéder sa taille initiale de 10 milliards de dollars.

