Wall Street: des performances contrastées en fin de matinée information fournie par Cercle Finance • 26/09/2022 à 17:28

(CercleFinance.com) - Après des débuts difficiles, Wall Street tente de s'orienter à la hausse ce lundi, les actions profitant de quelques rachats à bon compte après leur repli marqué depuis la mi-août, tandis que le dollar et les rendements obligataires poursuivent leur remontée.



En fin de matinée, le Dow Jones recule encore de 0,1% à 29.546,7 points, tandis que le Nasdaq Composite rebondit de 0,6% à 10.938,9 points.



Le S&P 500, véritable baromètre des gérants américains, se redresse lui de 0,2% après avoir perdu quelque 17% au cours des cinq dernières semaines, ce qui porte à plus de 22% ses pertes depuis le début de l'année.



Les investisseurs semblent vouloir saisir timidement les opportunités d'achat offertes par récent repli des actions.



Le rebond de lundi est soutenu notamment par les valeurs liées à la consommation non-essentielle, avec un gain de plus de 1,2%, suivi des secteurs de la consommation de base (+0,6%) et de la technologie (+0,2%).



Sur le marché obligataire américain, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans a touché ce matin un nouveau pic depuis 2008 à plus de 3,78%, .



Conséquence, l'inversion de la courbe des rendements s'accentue pour atteindre des niveaux jamais vus depuis 2007, un phénomène préoccupant quant on sait que l'inversion de la courbe de taux est considérée comme le prémisse d'une prochaine entrée en récession.



Sur le marché des devises, la journée est marquée par la vigueur non démentie du dollar, qui repart à la hausse face à toutes les devises, tout particulièrement face à la livre sterling.



La monnaie britannique s'effondre après l'annonce par Londres de réductions d'impôts susceptibles d'aggraver encore les finances publiques et les tensions inflationnistes.



Le dollar s'échange contre 0,9650 face à l'euro après être monté en début de journée à près de 0,9555, son plus haut niveau historique.



Le pétrole s'inscrit en légère hausse, soutenu par les craintes d'une réduction des quotas de l'Opep+ et d'un arrêt des exportations russes aux pays imposant un plafonnement, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avançant de 0,3% à 79 dollars.



Aucun indicateur majeur ne figure à l'ordre du jour.