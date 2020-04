Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : des nuages qui se dissipent peu à peu Cercle Finance • 27/04/2020 à 15:13









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait débuter en hausse lundi matin, sur fond d'optimisme accru concernant les perspectives de réouverture des économies occidentales. Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices new-yorkais avance d'environ 1%, annonçant un début de séance en territoire positif après le recul de la semaine dernière. Depuis leur creux du 23 mars dernier, les marchés d'actions américains ont nettement rebondi, le S&P 500 ayant repris près de 28% dans l'intervalle. Avec le ralentissement apparent de la propagation du coronavirus aux Etats-Unis et en Europe, les marchés semblent être entrés dans une nouvelle phase, dominée par le flux des informations concernant le redémarrage de l'économie. 'Sur ce front-là, les nouvelles sont plutôt bonnes puisque les dates de déconfinement, mais surtout les modalités de celui-ci se précise dans de nombreux pays, rendant les perspectives d'un redémarrage prochain de nos économies plus réaliste', se félicite-t-on chez Keren Finance. Ces informations alimentent un regain d'optimisme autour de la possibilité d'une reprise en 'V' de l'activité, voire - au pire - d'un scénario en 'U' marqué par un redressement plus graduel. 'La levée des restrictions peut fonctionner si elle est menée de façon progressive et avec une surveillance adéquate des nouveaux cas', assurent ce matin les équipes de J.P. Morgan Asset Management. Les investisseurs pourraient néanmoins être tentés de faire preuve d'une certaine retenue avant l'entame, demain, de la réunion de politique monétaire de deux jours de la Fed. L'événement devrait être l'occasion de faire un premier bilan des nombreux programmes d'intervention (rachats d'actifs, injections de liquidités, soutien aux ménages et PME) dévoilés par la banque centrale depuis le début de la crise. Du côté des résultats, plusieurs publications de sociétés figurent au programme des jours qui viennent, avec notamment les comptes trimestriels d'Amazon, Boeing, BP, Facebook, GE ou Tesla Les investisseurs attendent aussi de nombreux indicateurs économiques de premier plan, dont la première estimation du PIB des Etats-Unis au titre du premier trimestre. Autre élément justifiant la prudence, la baril de pétrole poursuit son recul avec un WTI qui cède actuellement près de 25% à 12,9 dollars, une dynamique peu encourageante sachant le poids que représente le secteur énergétique au sein de la cote.

