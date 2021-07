Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : des niveaux très proches des records information fournie par Cercle Finance • 23/07/2021 à 17:05









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en légère hausse vendredi en début de séance, une progression toutefois suffisante pour lui permettre de revenir à des niveaux très proches de ses records. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,5% à 34.983,5 points, tandis que le Nasdaq Composite s'octroie une progression de 0,4% à 14.746,3 points. A ce stade de la semaine, le Dow affiche un gain hebdomadaire de 0,7% et le Nasdaq Composite grimpe de 2,2% depuis lundi matin. Depuis leur frayeur de lundi, les investisseurs semblent avoir mis de côté les inquiétudes ayant trait à la propagation du variant Delta pour se concentrer sur les résultats et les perspectives des entreprises, toujours aussi solides. Wall Street marque toutefois un peu le pas depuis 10h00 et la publication de l'indice PMI d'IHS Markit. Celui-ci montre en effet que la croissance de l'activité du secteur privé a sensiblement ralenti en juillet, avec un indice PMI composite passé de 63,7 en juin à 59,7 en estimation 'flash' pour le mois en cours. Si la production manufacturière accélère légèrement, la dynamique de croissance faiblit de nouveau dans les services, sur fond de pénurie de main d'oeuvre. Côté valeurs, American Express grimpe de 3,5%, l'émetteur américain de cartes crédit ayant publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu grâce à l'amélioration de la conjoncture aux Etats-Unis. Dans la foulée d'American Express, le compartiment financier signe l'une des meilleures performances sectorielles du jour (+0,5%) derrière les secteurs des télécoms et de la consommation courante. Les valeurs technologiques sont quelque peu à la traîne dans la foulée de la publication mal accueillie d'Intel (-5,5%) qui a pourtant relevé hier soir ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2021. Les résultats 'exceptionnels' de Snap, qui s'envole de 22% en Bourse, soutiennent néanmoins l'ensemble des spécialistes de l'Internet, Facebook s'illustrant notamment avec un gain de 4,6%.

