Wall Street: des investisseurs peu enclins au risque

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait évoluer en repli mardi à l'ouverture, les investisseurs préférant se tenir à l'écart des actifs risqués à la veille des annonces très attendues de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 accusent des baisses allant de 0,5% à 1%, annonçant un début de séance dans le rouge.



La banque centrale américaine, dont le comité de politique monétaire entame aujourd'hui deux jours de réunion, devrait acter demain une réduction accélérée du rythme de ses achats d'actifs.



Dans les faits, la Fed devrait procéder au doublement du rythme de son 'tapering', à 30 milliards de dollars par mois, contre 15 milliards aujourd'hui.



Cette montée en puissance impliquerait une fin du programme d'assouplissement quantitatif (QE) dès le mois de mars 2022.



Jerome Powell, le président de l'institution, devrait par ailleurs préparer les esprits à de multiples hausses de taux l'an prochain au cas où l'inflation devait rester élevée.



A ce titre, les analystes de Goldman Sachs disent désormais prévoir des relèvements de taux directeurs en mai, juillet et novembre 2022, contre juin, septembre et décembre jusqu'ici.



La réunion de la Fed est jugée très importante pour certains investisseurs, qui considèrent qu'il s'agit du dernier obstacle de l'année avant le déclenchement d'un éventuel 'rally de Noël'.



'En partant du principe que la réunion de la Fed ne réservera pas de surprises majeures, le S&P 500 pourrait avoir le champ libre pour améliorer sa performance annuelle déjà impressionnante en y ajoutant des gains de toute fin d'année', affirme ainsi Raymond James.



Pour mémoire, l'indice S&P affiche à ce stade de l'année un gain de plus de 24% depuis le 1er janvier.



Après son vif plongeon de la veille, le rendement des Treasuries à dix ans se redresse autour de 1,4330%, profitant des anticipations d'un durcissement de la politique de la Fed.



Le dollar s'affaiblit face à la monnaie unique, à moins de 1,13 euro, ce qui ne profite pas aux cours du brut qui reviennent en direction des 70 dollars.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cote ainsi autour de 70,3 dollars, soit un repli de l'ordre de 1,4%.





