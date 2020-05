Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : des investisseurs inquiets pour l'économie Cercle Finance • 14/05/2020 à 15:16









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en repli jeudi matin, accentuant ses pertes après trois séances consécutives de baisse, les investisseurs se montrant inquiets pour l'état de l'économie après une hausse plus forte que prévu des inscriptions hebdomadaires au chômage. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains abandonnent entre 0,8% et 1,3%, annonçant une poursuite du mouvement baissier. Le Département américain du Travail a annoncé ce matin avoir dénombré 2,9 millions de nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer avec 3,2 millions la semaine précédente. C'est un peu plus que ce qui était attendu, puisque le consensus visait autour de 2,5 millions d'inscriptions. Ce chiffre porte désormais à près de 36 millions le nombre de nouveaux chômeurs depuis le début de la crise, soit près de 20% de la population active américaine, son niveau le plus élevé depuis la Grande Dépression. 'Dans le pire des scénarios, cechiffre pourrait même doubler', met en garde la société de gestion scandinave Evli. 'Cela maintient la pression sur la poursuite à long terme des mesures de relance et même sur l'adoption de nouvelles mesures si la situation s'aggrave', estime le gestionnaire finlandais. Jerome Powell, le président de la Fed, a appelé hier les dirigeants politiques américains à renforcer la mise en oeuvre de mesures budgétaires, estimant que la sortie de crise pourrait prendre plus de temps que prévu. 'Au vu des tensions qui existent actuellement entre les Républicains et les Démocrates à Washington, le stimulus budgétaire additionnel appelé de ses voeux par Powell a toutefois peu de chance de se matérialiser dans l'immédiat', déplore-t-on toutefois chez UBS.

