Wall Street : des investisseurs en position d'attente

(CercleFinance.com) - Wall Street évolue en ordre dispersé mardi, au lendemain d'une séance qui a vu le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq tous enregistrer de nouveaux plus hauts historiques. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,2% à 31.317 points tandis que le Nasdaq Composite reprend 0,4% à 14.040,1 points. Après la rafale de records des derniers jours, les investisseurs semblent vouloir reprendre leur souffle en l'absence d'éléments permettant de soutenir la tendance haussière à l'oeuvre depuis l'élection de Joe Biden. Les investisseurs préfèrent donc se mettre en position d'attente en espérant bientôt disposer d'un nouveau catalyseur susceptible de faire encore grimper le marché. 'L'optimisme croissant autour de la reprise et un positionnement plus marqué de la part des investisseurs rendent les marchés vulnérables à une correction, mais nous pensons que nous n'en sommes qu'aux prémices d'un nouveau marché haussier', prédisent ainsi les équipes de Goldman Sachs. Pour la banque d'affaires, les marchés boursiers sont en train de passer d'une phase dite 'd'espoir' - qui débute généralement par une hausse des valorisations pendant une période de récession - à une phase de 'croissance' plus prolongée, marquée par une une forte croissance des bénéfices. Dans ces conditions, les investisseurs maintiennent leur préférence pour les actions et la précepte 'TINA' ('there is no alternative') demeure la règle d'investissement dominante sur les marchés. 'Malgré leur valorisation peu attrayante en absolu, les actions demeurent la classe d'actifs la plus intéressante, en particulier en comparaison aux obligations souveraines', rappelle-t-on ainsi chez Swiss Life Asset Managers. Les intervenants de marché s'intéresseront ce soir après la clôture des marchés aux comptes trimestriels de Twitter et de Cisco. Jusqu'à présent, la saison des résultats a été un facteur de soutien pour Wall Street. Aucune publication macroéconomique ne figure en revanche au programme aujourd'hui.

