Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : des inquiétudes sur la croissance chinoise information fournie par Cercle Finance • 18/10/2021 à 15:11









(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue en baisse lundi à l'ouverture suite à la publication d'un indicateur attestant du ralentissement de la croissance de l'économie chinoise. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais reculent d'environ 0,5%, annonçant un début de séance dans le rouge. La mauvaise statistique du PIB chinois publiée dans la nuit est venue alimenter les craintes d'un ralentissement marqué de la croissance économique mondiale, dont l'un des moteurs reste la Chine. Les statistiques officielles publiées ce lundi montrent en effet que le PIB du pays ne s'est accru que de 4,9% en glissement annuel au troisième trimestre, contre une croissance de 18,3% au premier et de 7,9% au deuxième. Ces résultats - dus au variant Delta et à un affaiblissement du secteur immobilier lié à l'affaire Evergrande - semblent nourrir les craintes d'un recalibrage économique sur fond de 'prospérité commune', la politique voulue par le président chinois Xi Jinping afin de réduire les inégalités. Ces inquiétudes alimentent à leur tour la baisse des marchés boursiers, du dollar et des cours de la plupart des matières premières. Autre motif de prudence, la saison des résultats va entrer dans le vif du sujet cette semaine, avec les premiers résultats des grands groupes industriels, biopharmaceutiques et technologiques. Plusieurs poids lours de l'indice Dow Jones ont prévu de dévoiler leurs comptes au cours des jours qui viennent, dont Johnson & Johnson, Verizon, Intel ou American Express. Du côté des valeurs technologiques, les publications de Netflix et Tesla intéresseront tout particulièrement les investisseurs. Sur les rares sociétés du S&P 500 ayant déjà publié leurs comptes trimestriels, 74% ont fait mieux que prévu au niveau des bénéfices, avec des chiffres en moyenne supérieurs de 11% aux prévisions du consensus, selon des estimations de Raymond James.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.