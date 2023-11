Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: des initiatives limitées avant Thanksgiving information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 15:14









(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue sur une note stable lundi, après avoir aligné trois semaines consécutive de hausse, dans un marché qui s'annonce peu actif à quelques jours de la fête de Thanksgiving.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais évoluent autour de l'équilibre, annonçant une ouverture inchangée ou presque.



Les marchés d'actions américains ont vigoureusement rebondi depuis la fin du mois d'octobre, à tel point que l'indice S&P 500 affiche un gain de presque 10% sur les trois semaines écoulées.



Malgré ce bilan flatteur, l'élan d'optimisme qui a récemment porté les places boursières - né du reflux de l'inflation et de la tonalité plus accommodante de la Fed - semble progressivement retomber.



La période de Thanksgiving se caractérise habituellement par des volumes légers et l'absence d'avancée majeure dans les grands dossiers du moment devrait geler toute initiative.



Wall Street sera fermée jeudi et ne rouvrira que pour une séance écourtée vendredi.



La célébration de la fête de Thanksgiving pourrait une nouvelle fois favoriser le secteur de la distribution, traditionnellement le grand gagnant de la journée du 'Black Friday' qui donne le coup d'envoi des achats des fêtes de fin d'année.



Avec un S&P 500 en hausse de près de 18% par rapport à son niveau du 1er janvier, les marchés semblent aborder la dernière ligne droite de l'année avec confiance.



'Tous les ingrédients sont réunis en vue d'obtenir un rally de fin d'année, avec des indicateurs économiques qui se modèrent, mais tout en restant résistants', estime Angelo Kourkafas, stratèges chez Edward Jones.



'Malgré tout, les marchés d'actions ne progressent pas en ligne droite et on pourrait assister à une pause après les gains récemment enregistrés', ajoute-t-il.



Les analystes estiment que peu d'éléments sont de nature à se mettre en travers de la route du rally de Noël et de couper l'appétit des investisseurs.



'Sachant que la Fed pourrait commencer à réduire ses taux à la mi-2024, que l'inflation devrait encore ralentir et que les taux d'intérêt devraient refluer, il est possible que le marché progresse encore au cours des 12 mois à venir', prédit Larry Adam, le directeur des investissements chez Raymond James.





