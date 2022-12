Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: des initiatives aussi limitées que possible information fournie par Cercle Finance • 29/12/2022 à 16:47









(CercleFinance.com) - Wall Street s'inscrit en hausse jeudi pour son avant-dernière séance de l'année, dans des volumes étroits, à la faveur notamment d'une statistique sur l'emploi jugée plutôt encourageante.



En fin de matinée, le Dow Jones parvient à s'adjuger 1% à 33.201,7 points, tandis que le Nasdaq Composite s'octroie une progression de 2,3% à 10.451,3 points.



Les investisseurs ont salué l'annonce, une heure avant l'ouverture, d'une hausse des inscriptions aux allocations chômage qui pourrait indiquer une amorce de détente sur le marché du travail, un phénomène de nature à pousser la Fed à ralentir ses hausses de taux.



Les inscriptions aux allocations chômage ont en effet augmenté de 9.000 lors de la semaine du 24 décembre, s'établissant à 225.000 contre 216.000 la semaine précédente, selon le Département du Travail.



Si cet indicateur traduit de moindres tensions sur le marché de l'emploi, il n'empêche pas les investisseurs de se porter sur des valeurs jugées sûres, comme l'or ou le yen.



A moins de 24 heures du clap de fin de l'exercice 2022, le S&P 500 est en passe d'enregistrer sa pire performance annuelle depuis la crise financière de 2008, avec un repli de presque 20% depuis le 1er janvier.



Dans cet environnement sans éclat, les investisseurs semblent vouloir attendre le prochain catalyseur et commencent déjà à réfléchir à leur stratégie pour 2023, tout en continuant à digérer la remontée des cas de contaminations au Covid en Chine.



Les intervenants redoutent de voir la dégradation de la situation sanitaire dans le pays entraîner un ralentissement de l'économie chinoise qui se répercuterait à son tour sur l'activité économique américaine.



Ces craintes d'une éventuelle récession pénalisent le dollar, délaissé depuis hier au profit du yen, valeur jugée plus sûre sur le marché des changes.



Le billet vert faiblit également face à l'euro, aux abords de 1,0660.



L'accès de faiblesse du billet vert ne profite pas aux matières premières, les inquiétudes sur l'économie chinoise faisant chuter le baril de brut léger américain de 1,8% à 77,5 dollars avant les stocks hebdomadaires de pétrole qui paraîtront en fin de matinée.



Les emprunts du Trésor américain bénéficient quant à eux de leur statut de valeur refuge, avec un rendement des Treasuries à dix ans qui recule en direction des 3,86% ce matin.





