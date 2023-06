Wall Street: des indices toujours en manque de carburant information fournie par Cercle Finance • 08/06/2023 à 08:27

(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé en repli mercredi soir, au lendemain d'un plus haut annuel inscrit par le S&P 500, l'élan favorable des dernières semaines commençant indéniablement à s'essouffler.



En fin de séance, le S&P 500 est en baisse de 0,38%, tandis que le Nasdaq cède -1,3%. Le Dow Jones résiste avec un léger gain de 0,27%.



Depuis quelques séances, les investisseurs semblent en position d'attente, comme à la recherche du prochain catalyseur susceptible de faire encore grimper le marché, ou au contraire le faire trébucher.



Avec un Nasdaq en hausse de plus de 13% sur les trois derniers mois, le marché apparaît fatigué, d'autant plus que les incertitudes qui entourent la possibilité d'une prochaine entrée en récession restent tenaces.



La plupart des secteurs majeurs du S&P 500 perdent du terrain avec les télécoms et les technologiques enregistrant les plus fortes baisses du marché après leurs solides performances boursières du printemps.



Les valeurs de l'énergie profitent, elles, de la vigueur des cours pétroliers suite à l'annonce d'un léger repli des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis la semaine passée.



Seul indicateur économique important du jour, le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé au mois d'avril, atteignant 74,6 milliards de dollars, contre 60,6 milliards de dollars en mars.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans se tend au-delà de 3,77%.



Le billet vert ne profite pas de la vigueur des rendements des bons du Trésor et s'affaiblit face à l'euro, qui remonte aux abords de 1,07 dollar, à une semaine de la décision de la Fed.



Du côté des valeurs, Campbell Soup (-9%) essuie la plus forte baisse de l'indice S&P suite à des résultats trimestriels légèrement meilleurs que prévu, mais des prévisions annuelles inférieures au consensus.



Le spécialiste de la conduite autonome Mobileye bondit à l'inverse de 3% dans le sillage d'une initiation à l'achat de Canaccord Genuity, qui salue les perspectives du groupe.