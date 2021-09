Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : des indices sans direction faute d'indicateurs information fournie par Cercle Finance • 13/09/2021 à 18:36









(CercleFinance.com) - Après une entame de séance prometteuse, la Bourse de New York évolue sur une note plus hésitante lundi, le marché semblant privé de direction en l'absence de nouveaux indicateurs économiques. A la mi-journée, le Dow Jones affiche encore un gain de 0,6% à 34.833,5 points, mais le Nasdaq Composite se replie désormais de 0,3% à 15.069,1 points. Le revirement de Wall Street est d'autant plus étrange qu'aucun indicateur majeur ne figure à l'ordre du jour. Les investisseurs devront en effet attendre le milieu de la semaine pour prendre connaissance de toute une série de statistiques évaluant l'activité économique aux Etats-Unis (inflation, ventes au détail,...). L'absence de catalyseur complique toute possibilité de rebond après une séquence baissière qui avait vu les grands indices américains aligner cinq séances consécutives de repli, leur plus mauvaise performance depuis le mois de février. Le marché américain n'est pas bon marché actuellement, ce qui conduit naturellement certains opérateurs à prendre quelques bénéfices, sans que ces prises de profits se montrent trop appuyées. Mike Gibbs, le responsable du portefeuille d'actions et de la stratégie technique chez Raymond James, fait remarquer que l'indice S&P 500 n'a plus subi de mouvement correctif supérieur à 5% depuis le mois d'octobre dernier. Côté valeurs, Apple se reprend de 0,8% après avoir chuté de plus de 3% vendredi suite à une décision de justice favorable à Epic Games, qui s'estimait lésé par le fonctionnement de la boutique en ligne du groupe californien. Walmart recule de 0,4% après avoir annoncé la signature d'un partenariat 'majeur' avec le litecoin, une crypto-monnaie que le géant américain de la distribution compte désormais accepter comme méthode de paiement en ligne. Amazon est stable bien que Goldman Sachs ait initié le suivi du titre avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 4250 dollars dans le cadre d'une note consacrée aux valeurs de l'Internet.

