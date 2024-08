Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: des indicateurs et des résultats bien ternes information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 15:08









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait débuter dans le rouge vendredi matin, pénalisée à la fois par la faiblesse des chiffres de l'emploi et les résultats décevants de plusieurs géants de la technologie, Amazon en tête.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais lâchent entre 1% et 2%, annonçant un début de séance difficile.



Wall Street est globalement orientée à la baisse depuis deux semaines, les différents indicateurs économiques publiés à travers le monde et les résultats d'entreprises n'ayant guère incité les investisseurs à l'optimisme jusqu'ici.



Cette tendance s'est une nouvelle fois confirmée ce vendredi.



Sur le plan des statistiques, l'économie américaine n'a généré que 114.000 emplois non agricoles au mois de juillet, selon le Département du Travail, un nombre bien inférieur aux attentes du marché qui en visait 170.000.



Aux yeux des investisseurs, ces chiffres sont susceptibles de renforcer la théorie d'une baisse de 50 points de base des taux d'intérêt de la Fed à l'issue de sa réunion du mois prochain, avec une probabilité estimée à 70%.



Mais ce rapport sur l'emploi bien moins bon que prévu réveille aussi la crainte d'un 'atterrissage brutal' de la croissance, une perspective à laquelle les investisseurs ne croyaient plus trop mais qui s'est renforcée au vu des indicateurs peu rassurants dévoilés ces dernières années.



La tendance est par ailleurs plombée par les publications de résultats des grands groupes technologiques qui ne jouent plus leur rôle de catalyseurs, comme à l'accoutumée.



Alors que l'économie américaine commence à montrer quelques signes de ralentissement, les investisseurs attendent de solides résultats trimestriels pour justifier les valorisations élevées des valeurs de la 'tech', mais celles-ci peinent à se matérialiser.



Apple, première capitalisation mondiale, abandonne ainsi plus de 1% en cotations avant-Bourse après avoir fait état hier soir de performances trimestrielles meilleures que prévu et de perspectives encourageantes, es performances insuffisantes pour enthousiasmer le marché.



Amazon était encore plus lourdement sanctionné avec une chute de 7% en préouverture au lendemain d'une publication trimestrielle moins solide que prévu, notamment dans ses activités de commerce en ligne.



Les comptes des géants pétroliers Chevron et ExxonMobil ont également déçu ce matin, ce qui conduisait leurs titres à abandonner respectivement 1,7% et 0,9% en transactions électroniques.



Le cours du brut léger américain recule d'environ 0,8% sous 75 dollars, les craintes d'une escalade des tensions au Proche-Orient étant plus que compensées par les inquiétudes entourant la faiblesse de la demande.



Sur le marché obligataire, les rendements des Treasuries sont tombés à des plus bas de deux semaines, à 1,7752% pour le papier à 10 ans.





