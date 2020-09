Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : des indicateurs encourageants en renfort Cercle Finance • 30/09/2020 à 17:01









(CercleFinance.com) - Wall Street s'est orientée à la hausse mercredi matin suite à des indicateurs économiques satisfaisants, au moment où les investisseurs continuent de s'interroger sur l'issue de l'élection présidentielle de novembre. Une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones s'adjuge 1,4% à 27.842,6 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 1,1% à 11.211,7 points. Sur le plan macroéconomique, le secteur privé aux Etats-Unis a créé 749.000 emplois en septembre, un chiffre largement supérieur aux attentes selon l'enquête mensuelle publiée mercredi par ADP. En ce qui concerne le PIB, l'économie américaine s'est finalement contractée un peu moins que prévu au deuxième trimestre (-31,4% au lieu de -31,7%) d'après la troisième estimation du Département du Commerce. Autre indicateur du jour, les promesses de ventes de logements ont signé une hausse record de 8,8% en septembre, après une progression de 5,9% au mois d'août, alors que le consensus tablait sur un ralentissement à +3,4%. L'optimisme né de toutes ces statistiques meilleures que prévu est venu renforcer les attentes d'un redémarrage rapide de l'économie au cours du second semestre. 'Les derniers chiffres confirment une nette reprise de l'économie au troisième trimestre', soulignent les experts de Swiss Life Asset Managers. 'Nous pensons que la hausse de l'emploi compensera l'effet négatif sur la consommation du recul des allocations de chômage', ajoute le gestionnaire d'actifs. Diffusé hier soir, le premier débat télévisé entre Donald Trump et Joe Biden a été marqué par des échanges houleux, qui n'ont permis à aucun des candidats de prendre un clair ascendant sur son rival. A 36 jours du scrutin, les investisseurs ne savent pas sur qui miser. 'Le seul résultat vraiment inquiétant serait 'l'absence de résultat', une contestation houleuse et persistante de l'issue de la course à la présidence', rappelle Swiss Life. Côté valeurs, Disney recule de 0,4% après avoir annoncé mardi la suppression de 28.000 emplois aux Etats-Unis dans ses activités liées aux parcs d'attractions, l'un des plans sociaux les plus lourds annoncés depuis le début de la pandémie. Tesla progresse de son côté de presque 3% avant la parution, d'ici à la fin de la semaine, de ses chiffres de production et de livraisons au titre du troisième trimestre.

