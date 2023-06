Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: des incertitudes après la Banque du Canada information fournie par Cercle Finance • 08/06/2023 à 15:02









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sans grand changement jeudi matin, troublée - comme les autres places mondiales - par la décision inattendue de la Banque du Canada de relever ses taux directeurs.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones recule de 0,1% tandis que celui sur le Nasdaq progresse de 0,2%, laissant entrevoir un début de séance hésitant.



La tendance est affectée par les incertitudes entourant les politiques monétaires menées par les grandes banques centrales, à commencer par celle du Canada qui a surpris hier en rehaussant ses taux d'intérêt.



Dans son communiqué, l'autorité centrale a justifié sa décision par la persistance d'une forte inflation sous-jacente.



'La grande question qui se pose désormais est de savoir si la Fed va lui emboîter le pas en procédant à une nouvelle hausse de taux mercredi prochain ou si elle va les laisser inchangés après dix relèvements consécutifs', s'interroge Jim Reid, stratège chez Deutsche Bank.



L'annonce ce matin par le Département du Travail d'une nette hausse des inscriptions au chômage la semaine passée constitue néanmoins un facteur de soutien, dans le sens où les investisseurs se disent que la Réserve fédérale pourrait réduire l'allure de son durcissement face au ralentissement du marché de l'emploi.



Le nombre d'inscriptions aux allocations chômage a en effet augmenté de 28.000 lors de la semaine du 29 mai, pour s'établir à 261.000 contre 233.000 la semaine précédente.



Il s'agit de son plus haut niveau depuis octobre 2021, précise l'administration américaine.



Sur le marché obligataire, le dix ans américain se tasse en direction de 3,77%, mais évolue encore à des niveaux supérieurs à ceux de la fin de semaine dernière.



La remontée des cours du pétrole, qui se dirigent vers des gains sur l'ensemble de la semaine suite à la décision de l'Arabie Saoudite de réduire sa production, devrait également soutenir la cote.



Les chiffres mensuels des stocks des grossistes sont les seuls indicateurs conjoncturels attendus dans le courant de la matinée.





