Wall Street: des hésitations malgré l'inflation qui ralentit information fournie par Cercle Finance • 12/04/2023 à 17:38

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sur une note hésitante mercredi suite à la publication d'une statistique témoignant d'un ralentissement de l'inflation, mais à un rythme toujours très poussif.



En fin de matinée, le Dow Jones avance d'à peine 0,1% à 33.705,8 points tandis que le Nasdaq Composite s'enfonce un peu plus nettement dans le rouge, perdant près de 0,3% à 11.990,1 points.



Les 'futures' sur indices new-yorkais s'étaient pourtant orientés à la hausse en préouverture dans le sillage de la parution des derniers chiffres de l'inflation, ce qui laissait présager un début de séance dans le vert.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que l'indice des prix à la consommation (CPI) n'avait progressé que de 0,1% au mois de mars, après une progression de 0,4% en février.



L'indice CPI de base ou 'core', qui exclut les éléments volatils que sont l'alimentation et énergie, a lui aussi décéléré pour revenir à +0,4% le mois passé, contre +0,5% en février.



Ce ralentissement laisse entendre que la Réserve fédérale va désormais pouvoir commencer à dévier de sa trajectoire de resserrement monétaire, qui donne des résultats sur l'évolution des prix.



Les investisseurs se disent que la hausse de taux de 25 points de base prévue de la part de la Fed pour la réunion du début du mois de mai pourrait bien être la dernière orchestrée dans l'immédiat par l'institution.



'Mais une mesure de base élevée et l'atténuation actuelle du stress bancaire pourraient inciter la Fed à resserrer davantage pour dompter la composante collante des services', tempère Christophe Boucher, le directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions.



'Les prix du pétrole, qui ont bondi en raison de la réduction de la production de l'Opep+, sont également susceptibles de provoquer de nouvelles pressions inflationnistes', avertit le gérant.



Le rendement à dix ans a effacé la quasi-totalité de ses pertes du début de matinée, signe que les investisseurs doutent un peu plus d'un 'pivot' immédiat dans la politique monétaire de la Fed.



Quant au dollar, il s'affaiblit encore face à l'euro, qui remonte au contact de 1,0980 face au billet vert.



Le pétrole accélère quant à lui sa progression après la parution des derniers stocks de brut aux Etats-Unis, le baril de WTI léger américain progressant de 1,4% à 82,7 dollars.



Du côté des valeurs, American Airlines chute de 9% après avoir déclaré anticiper un BPA ajusté compris entre 0,01 et 0,05 dollar au titre du premier trimestre, alors qu'il l'attendait globalement au point mort précédemment.



Microsoft progresse de quasiment 0,6% alors que Wedbush Securities a réaffirmé son opinion 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours porté de 290 à 315 dollars