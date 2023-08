Wall Street: des hésitations après un mois de juillet faste information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 17:20

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mercredi, tiraillée entre des résultats diversement appréciés et des indicateurs économiques peu encourageants.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,1% à 35.588,1 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,4% à 14.292,7 points.



La publication d'indicateurs présentant un tableau plutôt mitigé de l'économie américaine semble entraîner un courant de prises de profits après les bonnes performances du mois de juillet.



Le marché sort en effet d'un longue série de hausse: le Dow Jones - qui a signé le mois dernier sa plus longue séquence haussière depuis 1987 - s'est adjugé plus de 3% sur le mois écoulé, tandis que le Nasdaq a grimpé de 4%.



Parmi les indicateurs publiés dans la matinée, l'indice ISM manufacturier est ressorti à 46,4 en juillet, contre 46 le mois dernier, alors que les économistes attendaient un rebond plus marqué, aux abords de 46,9.



L'indice PMI de S&P Global mesurant le secteur manufacturier s'est quant à lui contracté en juillet, mais à un rythme nettement moins prononcé, à 49 pour le mois écoulé, contre 46,3 en juin.



Autre élément défavorable, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans, dont la remontée a souvent été à l'origine d'une correction boursière par le passé, dépasse de nouveau le seuil des 4% pour revenir vers ses plus hauts annuels.



Du côté des valeurs, ce sont avant tout les publications de résultats qui continuent d'animer la cote.



Parmi les rares gagnants du jour figure Caterpillar, qui grimpe de plus de 7% et signe la plus forte hausse du Dow après des performances meilleures que prévu sur le deuxième trimestre.



Pfizer avance de 1,2% malgré un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes, notamment dû au repli de ses ventes liées au Covid-19, tandis que Merck se replie de 0,4% malgré la révision à la hausse de ses prévisions de ventes sur Keytruda, son anticancéreux-vedette.



Uber lâche près de 6% après des résultats trimestriels bien meilleurs que prévu entraînant des prises de profits après un gain de plus de 92% depuis le début de l'année.