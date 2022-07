Wall Street: des hésitations après la BCE et les résultats information fournie par Cercle Finance • 21/07/2022 à 15:21

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait débuter sur une note hésitante jeudi matin, à l'instar de la tendance qui domine sur les marchés européens, suite aux annonces de la BCE qui ont entraîné une flambée de l'euro face au dollar, et à des résultats d'entreprises mêlant bonnes et mauvaises surprises.



Environ une demi-heure avant l'ouverture, le contrat à terme sur le Dow Jones recule de 0,2%, mais celui sur le Nasdaq avance de 0,4%, annonçant une ouverture en ordre dispersé.



Après leur franche hausse des deux dernières séances, les marchés d'actions américains devraient évoluer autour de leur point d'équilibre, les derniers résultats de sociétés ayant quelque peu entamé l'optimisme des investisseurs.



Le géant des télécommunications AT&T a en effet publié un BPA ajusté en baisse de 11% à 0,65 dollar au titre du deuxième trimestre, dû à ses récentes opérations de cession.



L'assureur Travelers - qui cote sur le Dow Jones - a également fait état d'une baisse de ses résultats sur le deuxième trimestre du fait de l'augmentation des coûts engendrés par les catastrophes naturelles.



Le fabricant de véhicules électriques américain Tesla a fait part de son côté résultats trimestriels supérieurs aux attentes des analystes, ce qui lui valait une progression de plus de 3% en cotations d'avant-Bourse.



Les annonces de la BCE n'ont, elles, eu que peu d'effet sur les 'futures' à la Bourse de New York.



A l'issue de sa réunion de politique monétaire, le conseil des gouverneurs a décidé de relever ses taux d'intérêt de 50 points de base, tout en manifestant son intention de poursuivre la 'normalisation' de ses taux.



Après les signaux venus de la BCE, le dollar recule de 0,6% face à l'euro qui se renchérit au-delà de 1,0240.



Le rendement des Treasuries à 10 ans est table et se maintient légèrement au-dessus de la barre des 3%, à 3,04%.



A l'heure de l'ouverture de Wall Street, les Bourses en Europe évoluaient sur une note de lourdeur avec la remontée de l'euro: le CAC 40 s'approche de l'équilibre et le DAX abandonne 0,4%.



Sur le front des indicateurs, l'indice mesurant l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie s'est enfoncé encore un peu plus dans le rouge en juillet, à -12,3 contre -3,3 au mois de juin.



Les investisseurs ont également pris connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage, qui ont augmenté à 251.000 lors de la semaine du 11 juillet, contre 244.000 la semaine précédente.



Reste à suivre l'indice des indicateurs avancés du Conference Board, une statistique censée préfigurer l'évolution de l'activité économique aux Etats-Unis, qui sera publiée en tout début de séance.