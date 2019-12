Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : des hésitations après des indicateurs décevants Cercle Finance • 19/12/2019 à 15:02









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans tendance claire jeudi matin suite à la parution d'indicateurs économiques divergents incitant les investisseurs à la prudence après les records des derniers jours. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains évoluent tous autour de l'équilibre, annonçant un début de séance sans grand changement. Le début de journée a été animé par une série d'indicateurs économiques, dont un indice de la Fed de Philadelphie bien moins bon que prévu. L'indice 'Philly Fed' s'est s'établi à 0,3 ce mois-ci, contre 10,4 en novembre, marquant ainsi un quasi-arrêt de la croissance de l'activité manufacturière locale. Par comparaison, le consensus visait un indice autour de neuf points. Pour mémoire, le seuil de zéro marque la limite entre expansion et contraction de l'activité manufacturière. Les investisseurs ont également pris connaissance des derniers chiffres des allocations chômage, ressorties à 234.000 nouveaux inscrits la semaine dernière, en baisse de 18.000 par rapport à la semaine précédente. Les analystes tablaient pour leur part sur une baisse plus importante, à 225.000 inscriptions. Après ces chiffres mitigés, l'enthousiasme suscité ces derniers jours par la conclusion d'un accord de phase 1 entre les Etats-Unis et la Chine pourrait tendre à retomber. Un petit courant vendeur s'était déjà dessiné hier à la toute dernière minute, privant les indices new-yorkais de l'inscription de nouveaux plus hauts. 'Ce n'est qu'un simple épisode de consolidation en attendant de repartir à la hausse', estime toutefois un trader, qui pense que le Dow Jones devrait bientôt rallier les 23.840 points. Les habillages de bilan pourraient effectivement s'accélérer à l'approche de la dernière séance des quatre sorcières de l'année, demain. En attendant, les investisseurs surveilleront dans le courant de la matinée la publication des indicateurs avancés du Conference Board, puis des ventes de logements anciens.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.