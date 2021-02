Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : des hésitations à poursuivre le rebond Cercle Finance • 03/02/2021 à 16:48









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York se montre hésitante mercredi dans les premiers échanges, les investisseurs hésitant à poursuivre le rebond des deux dernières séances en dépit des bons résultats publiés par Amazon et Alphabet. Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,2% à 30.616,1 points, tandis que le Nasdaq Composite revient autour de son point d'équilibre, à 13.615,4 points. Les grands indices new-yorkais marquent le pas après une entame de semaine fructueuse au cours de laquelle le Nasdaq était revenu à 1% de ses sommets historiques. Les marchés américains avaient signé des gains confortables sur les deux premières séances de la semaine, le Nasdaq s'étant adjugé plus de 4% en deux jours, une performance qui lui permet d'afficher 5% de gains depuis le début de l'année. Symbole de ces hésitations, Amazon rétrocède aujourd'hui 0,6% après avoir pourtant largement dépassé les prévisions des analystes sur le quatrième trimestre, à la faveur de la vigueur de ses activités dans le 'cloud'. Le titre semble surtout victime de quelques prises de profits après une envolée de plus de 5% sur la semaine écoulée, justifiée par la perspective de solides résultats. Alphabet bondit au contraire de plus de 7% après des résultats marqués par le dynamisme de l'activité de Google, qui a profité de l'envolée de la publicité en ligne au quatrième trimestre. Après la poussée de fièvre des dernières semaines, la volatilité est largement retombée sur les marchés: en repli autour de 25 points, l'indice VIX du CBOE reste très loin du pic de 35 établi la semaine passée. Les statistiques publiées dans le courant de la matinée ne semblent susciter, en revanche, guère de remous. L'indice ISM des services calculé par l'Institute for Supply Management s'est pourtant établi à 58,7 en janvier, en augmentation d'un point par rapport au mois précédent, une hausse traduisant une accélération de la croissance dans le secteur non-manufacturier. L'indice reflète ainsi un huitième mois de croissance sectorielle de suite. L'indice PMI composite de l'activité globale calculé par IHS Markit est lui passé de 55,3 en décembre à 58,7 en janvier selon des données définitives. Il s'agit de son plus haut niveau depuis mars 2015.

