Wall Street: des hésitations à la veille de la Fed

(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains évoluent en ordre dispersé mardi matin, les investisseurs semblant hésiter à s'engager à la veille des décisions de politique monétaire très attendues de la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,6% à 38.645,9 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse timidement de 0,1% à 17.205 points.



La Réserve fédérale ne devrait pas modifier ses taux mercredi mais les investisseurs scruteront avec intérêt ses déclarations à l'affût de tout indice sur l'évolution à venir des taux d'intérêt.



Si la Fed tient un discours 'vigilant' sur l'inflation, alors Wall Street - qui a établi de nouveaux records lundi soir - pourrait, à l'instar de l'Europe, amorcer un mouvement de consolidation.



'Anticiper la communication de la Fed n'est pas simple car plusieurs signaux contradictoires se sont enchaînés ces dernières semaines', rappelle Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



La publication, avant le verdict de la Fed, des données de l'IPC au titre du mois de mai pourrait par ailleurs générer une certaine volatilité.



Les prix à la consommation - qui seront publiés demain avant l'ouverture - pourraient en effet montrer que le rythme de l'inflation ne laisse à la banque centrale qu'une marge de manoeuvre réduite pour commencer à assouplir ses taux.



Sur le marché des bons du Trésor américain, le rendement à dix ans se tend un peu, autour de 4,45%, à la veille des décisions de la Fed.



Du côté de l'énergie, le prix du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reprend son souffle et lâche 0,3% à 77,5 dollars après sa remontée des derniers jours.



S'agissant des valeurs, Apple grimpe de 5% et soutient largement le compartiment technologique au lendemain de la présentation de sa nouvelle stratégie dans l'IA, baptisée 'Apple Intelligence'.



GM est également bien orienté (+2%) dans le sillage du lancement d'un nouveau plan de rachat d'actions de dix milliards de dollars.



Aucun indicateur économique ne figure en revanche à l'agenda du jour.





