Wall Street: des habillages de bilan soutiennent la tendance

(CercleFinance.com) - Wall Street s'inscrit en légère hausse mercredi sur des habillages de fin de trimestre, qui font plus que compenser les prises de bénéfices favorisée par les records inscrits la semaine dernière.



A l'approche de la mi-journée, le Dow Jones avance de 0,3% à 39.436,5 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,4% à 16.446,8 points.



Les traditionnels habillages de bilan à deux jours de la clôture du premier trimestre - visant à maximiser la performance des portefeuilles - entretiennent la hausse, même si leur effet est relativement limité.



Les investisseurs se portent principalement sur les valeurs des semi-conducteurs, très recherchées depuis le début de l'année, tout particulièrement Micron (+1,9%) et AMD (+1,4%).



Meta Platforms, l'un des grands gagnants du premier trimestre avec un gain de 44%, se distingue lui aussi avec une hausse de 1%.



Les intervenants de marché se délestent au contraire des chocolatiers et autres confiseurs comme Hershey (-0,1%) et Mondelez (-1%) alors que les cours du cacao continuent de s'envoler sur fond de mauvaise récolte en Afrique de l'Ouest.



'Les consommateurs sont invités à se préparer à une hausse des prix du chocolat dans les mois à venir, après que les prix du cacao ont augmenté de plus de 100 % l'année dernière', prévient Ole Hansen, responsable de la stratégie des matières premières chez Saxo Bank.



Les hésitations manifestées en cette avant-dernière séance du trimestre ne remet pas en cause la qualité du début d'année 2024, puisque le Nasdaq Composite s'achemine vers une hausse trimestrielle de près de 10%.



Avec le récent franchissement de 16.450, de nouveaux pics sont en vue pour l'indice à forte pondération technologique, qui pourrait revenir au contact du zénith des 16.538 points avant jeudi, histoire de finir le premier trimestre au plus haut.



Les nouvelles macroéconomiques du jour n'ont pas beaucoup surpris les investisseurs, avec une confiance du consommateur qui s'est à peine dégradée au mois de mars, à en croire l'enquête du Conference Board.



L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale est ressorti à 104,7 ce mois-ci, contre 104,8 en février, la perception favorable de la situation économique actuelle ayant été plus qu'éclipsée par une anxiété croissante quant à l'avenir.



Le Département du Commerce avait fait état, plus tôt dans la matinée, d'un rebond de 1,4% des commandes de biens durables au mois de février après une chute séquentielle de 6,9% en janvier.



En excluant le secteur des transports, habituellement erratique et où les commandes ont rebondi de 3,3% en février, les commandes de biens durables ne se sont accrues que de 0,5% sur la période.





