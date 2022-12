Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: des gains vigoureux sur une donnée d'emploi information fournie par Cercle Finance • 30/12/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Wall Street a signé des gains vigoureux pour son avant-dernière séance de l'année, aidé par une statistique sur l'emploi jugée plutôt encourageante. Le Dow Jones s'est adjugé plus de 1% à 33221 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est octroyé 2,6% à 10478 points.



Les investisseurs ont salué l'annonce d'une hausse des inscriptions aux allocations chômage qui pourrait indiquer une amorce de détente sur le marché du travail américain, un phénomène de nature à pousser la Fed à ralentir ses hausses de taux.



Ces inscriptions ont en effet augmenté de 9.000 lors de la semaine du 24 décembre pour s'établir à 225.000, et le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est accru de 41.000 à 1,71 million la semaine précédente.



'De nombreux analystes estiment que la hausse des demandes suggère que les personnes sans emploi connaissent plus de difficultés à obtenir de nouvelles opportunités de postes', commentait-on chez Wells Fargo jeudi soir.



Autre donnée de la séance, les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis ont augmenté de plus de 0,7 million de barils la semaine passée, ce qui, combiné à des inquiétudes sur l'économie chinoise, a fait reculer le baril de brut léger américain de 0,6% à 78,5 dollars.



Sur le front des valeurs, Pfizer a gagné 1% après des premiers résultats positifs d'une étude de phase 3, qui a évalué une thérapie génique expérimentale pour le traitement des hommes adultes atteints d'hémophilie B.





