Wall Street: des gains vigoureux grâce à l'inflation information fournie par Cercle Finance • 11/11/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a signé des gains vigoureux jeudi, rassurée par une inflation laissant espérer une Fed moins 'faucon' dans les prochains mois : le Dow Jones s'est adjugé 3,7% à 33715 points et le Nasdaq Composite s'est envolé de 7,3% à 11114 points.



D'après le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 7,7% en octobre par rapport au même mois de 2021, son taux annuel le plus bas depuis janvier dernier, alors que Jefferies n'anticipait un repli qu'à 7,9%.



Hors énergie (+17,6%) et produits alimentaires (+10,9%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel s'est établi à 6,3% le mois dernier, un niveau là-aussi un peu inférieur à celui qu'anticipait Jefferies.



'Les preuves s'accumulent que l'inflation a atteint un pic et qu'elle est maintenant en train de retomber', réagissait-on chez Commerzbank, ajoutant que 'la prochaine hausse de taux de la Fed devrait donc être plus modeste'.



Dans ce contexte, les rendements des bons du Trésor ont plongé avec un taux à 10 ans qui a lâché 27 points de base à 3,82%, tandis que celui à deux ans, plus sensible à la politique de la Fed, a perdu 26 points de base à 4,33%.



Dans l'actualité des valeurs, Tesla s'est en grande partie remis de sa chute de 7,2% de la veille en reprenant 7,4%, même si Wedbush a retiré le titre du constructeur de voitures électriques de sa 'liste de meilleures idées' tout en restant à 'surperformance'.



Ralph Lauren s'est adjugé 5,8% après la publication par la maison de vêtements haut de gamme de ses résultats de deuxième trimestre comptable, accompagnés d'un maintien de ses objectifs de croissance à changes constants.