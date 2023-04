Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: des gains timides après le PMI composite information fournie par Cercle Finance • 24/04/2023 à 07:44









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a peiné à trouver le chemin de la hausse vendredi après un indice PMI pourtant rassurant pour l'économie américaine : le Dow Jones a grappillé environ 0,1% à 33809 points, tout comme le Nasdaq Composite à 12072 points.



En début de séance, l'indice PMI composite des Etats-Unis a été annoncé à 53,5 en estimation flash -un plus haut de 11 mois-, contre 52,3 le mois précédent, traduisant une accélération de l'expansion du secteur privé.



'Des conditions de la demande plus vigoureuses soutiennent une croissance plus franche en avril, mais apportent aussi une dynamique d'inflation renouvelée', précisait S&P Global qui avait calculé cet indice d'activité.



'La résilience pourrait encourager la Fed à procéder à d'autres hausses de taux' réagissait-on chez ABN Amro Investment Solutions. 'Le marché anticipe désormais une hausse des taux de 25 points de base, avec une probabilité de 90%, lors de la prochaine réunion'.



Cet indice PMI, plutôt en faveur d'un nouveau tour de vis monétaire, pouvait inciter des investisseurs à reprendre leur souffle après le rebond des indices actions depuis la mi-mars, d'autant que les rares publications d'entreprises du jour ont reçu des accueils contrastés.



Ainsi, Procter & Gamble a gagné 3,5% après un relèvement de ses prévisions de croissance pour 2023 à la faveur de la vigueur de ses prix de vente, mais SLB (ex-Schlumberger) a chuté de 4,2% malgré un premier trimestre solide pour le groupe parapétrolier.



Toujours dans l'actualité des valeurs, Biogen a pris 1,3% après la présentation de nouvelles données relatives à son offre de traitements contre la sclérose en plaques à l'occasion du congrès annuel de l'American Academy of Neurology.





