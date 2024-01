Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: des gains timides après l'emploi et l'ISM information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 07:38









(CercleFinance.com) - Les grands indices actions américains ont terminé la dernière séance de la semaine passée sur des gains timides, une lecture positive ayant finalement prévalu au sujet des dernières données parues dans la matinée au sujet de l'économie des Etats-Unis.



Le Dow Jones et le Nasdaq Composite ont fini la séance de vendredi sur des gains d'un peu moins de 0,1% à respectivement 37466 et 14524 points, tandis que le S&P500 a gagné près de 0,2% à un peu plus de 4697 points.



L'économie américaine a créé 216.000 nouveaux emplois non agricoles en décembre, là où Jefferies par exemple n'en attendait que 185.000, mais les créations des mois précédents ont été révisées à la baisse pour un solde de -71.000 au total.



'En fin de compte, le marché du travail est encore assez robuste, ce qui nous conforte dans l'idée que la Réserve fédérale américaine ne réduira pas ses taux d'intérêt dès que le marché l'aura intégré', réagissait-on chez Commerzbank.



Le tableau de l'économie américaine s'est cependant assombri en cours de matinée, avec l'indice ISM des services qui est ressorti à 50,6 pour le mois dernier, contre 52,7 en novembre, et alors que les économistes l'attendaient en baisse bien moins sensible.



Côté valeurs, Constellation Brands a pris 2,1% après la publication par le groupe de boissons alcoolisées de ses résultats de troisième trimestre comptable, accompagnés d'un relèvement de sa fourchette-cible de free cash-flow pour l'exercice 2023-24.



Costco Wholesale a gagné 1,2% à la suite de l'annonce d'une augmentation de 9,9% de son chiffre d'affaires pour son mois de décembre, un point d'activité qui a conduit Jefferies à relever son objectif de cours sur le titre de la chaine de magasins-entrepôts.



En revanche, Palantir a cédé 1,7% après que Jefferies a dégradé sa recommandation à 'sous-performance', avec un objectif de cours établi à 13 dollars, du fait de l'emballement lié à l'intelligence artificielle qui a récemment porté la valeur.





