Wall Street: des gains solides après les décisions de la Fed information fournie par Cercle Finance • 16/12/2021 à 07:25

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a clôturé en hausse sensible une séance dominée par les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale : le Dow Jones a grimpé de près de 1,1% à 35927 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé plus de 2,1% à 15566 points.



'Comme prévu, la Fed a accéléré la réduction de ses achats d'obligations et devrait y mettre fin complètement à la mi-mars 2022. Dans le même temps, le FOMC a donné un signal clair pour des hausses de taux d'intérêt l'année prochaine', résume Commerzbank.



La banque allemande précise que 'aucun décideur de la politique monétaire ne s'attend à ce que les taux directeurs de la Réserve fédérale restent inchangés en 2022, avec une moyenne de trois hausses de taux en perspective'.



Ces annonces ont été précédées par une série de données macroéconomiques contrastées, mais qui dans l'ensemble, 'laissaient le tableau toujours favorable à un resserrement de la politique de la Fed', selon un trader qui s'exprimait avant les décisions du FOMC.



Les ventes au détail n'ont progressé que de 0,3% aux Etats-Unis au mois de novembre, après une augmentation bien plus forte de 1,8% en octobre, et alors que le consensus attendait une hausse plus proche de 1%.



En revanche, l'indice Empire State de la Fed de New York a gagné un point à 31,9 en décembre, alors qu'il était attendu en retrait par les économistes, et la hausse des prix à l'importation a ralenti le mois dernier (+0,7%).



Sur le front des valeurs, Eli Lilly s'est envolé de 10,4% après le relèvement par le laboratoire pharmaceutique de ses objectifs pour 2021 et la présentation de ceux pour l'année prochaine, à l'occasion de sa journée investisseurs.



Lowe's a gagné 2% à la suite de l'autorisation d'un nouveau programme de rachat d'actions de 13 milliards de dollars par le conseil d'administration et la présentation des objectifs pour 2022 de la chaine de rénovation résidentielle.