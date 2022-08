Wall Street: des gains solides après l'inflation rassurante information fournie par Cercle Finance • 11/08/2022 à 07:20

(CercleFinance.com) - Wall Street a engrangé des gains solides mercredi, après la parution de chiffres de l'inflation américaine meilleurs que prévu : le Dow Jones a progressé de 1,6% à près de 33310 points, tandis que le Nasdaq Composite a grimpé de 2,9% à 12855 points.



L'indice des prix à la consommation a ainsi progressé de 8,5% sur un an en juillet (après 9,1% en juin), un rythme un peu en dessous des attentes, et faisant penser à Commerzbank que l'inflation américaine a probablement dépassé son point culminant.



La banque allemande soulignait cependant que 'la chute du prix de l'essence a joué un rôle décisif' dans cette évolution, et que 'les prix ont chuté pour certains biens et services durement touchés par la pandémie, comme les locations de voitures (-9,5%)'.



Aussi, considérait-elle que 'le problème de l'inflation devrait se montrer très persistant (à plus de 3% au cours de l'année prochaine malgré une récession)' et que la Fed remontera probablement encore ses taux directeurs de 75 points de base en septembre.



Néanmoins, selon le baromètre FedWatch du CME Group, la probabilité d'une hausse de taux de 75 pb en septembre est désormais évaluée à 37,5% après la parution de la statistique, celle d'un relèvement de 50 pb étant estimée à 62,5%.



Autres données parues ce jour, les stocks des grossistes ont progressé de 1,8% en juin aux Etats-Unis, et les réserves de pétrole brut ont augmenté de 5,5 millions de barils la semaine dernière, tandis que celles d'essence ont baissé de cinq millions.



Du côté des valeurs, Twitter a pris 3,7% après la cession par Elon Musk d'actions Tesla (+3,9%) pour quelque sept milliards de dollars, opération qui pourrait indiquer qu'il se prépare à mener à bien le rachat du média social ou à régler à l'amiable le litige.