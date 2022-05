Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: des gains prudents à l'approche de la Fed information fournie par Cercle Finance • 04/05/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé la séance sur des scores étriqués, les investisseurs ayant préféré jouer la carte de l'attentisme à la veille des annonces de la Fed : le Dow Jones a avancé de 0,2% à 33129 points, tout comme le Nasdaq Composite à 12564 points.



La banque centrale, qui a entamé ce mardi une réunion de politique monétaire de deux jours, devrait relever ses taux directeurs de 50 points de base ce mercredi, comme elle y a préparé les marchés depuis maintenant plusieurs semaines.



La conférence de presse de son président, Jerome Powell, sera très suivie car le marché a le sentiment que la Fed pourrait temporiser son action afin de s'adapter au récent ralentissement de l'économie.



Les anticipations de hausses de taux ont continué de soutenir les rendements obligataires, celui à 10 ans ne s'étant tassé que de deux points de base à 2,97% après avoir brièvement dépassé les 3% lundi pour la première fois depuis décembre 2018.



Unique statistique majeure du jour, les commandes à l'industrie américaine ont augmenté de 2,2% en mars après une hausse de 0,1% le mois précédent, et ses livraisons se sont accrues de 2,3% après une croissance de 1,1% en février.



Sur le plan des valeurs, Pfizer s'est distingué (+2%) après la parution de résultats trimestriels toujours portés par son Comirnaty, tout comme Estée Lauder (-5,8%), lourdement sanctionné après une révision à la baisse de ses objectifs annuels.





