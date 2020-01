Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : des gains limités suite à l'UMich Cercle Finance • 17/01/2020 à 16:34









(CercleFinance.com) - Comme prévu, les marchés d'actions américains n'affichent qu'une hausse modeste vendredi matin, une performance qui s'avère toutefois suffisante pour permettre l'inscription de nouveaux records. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance d'environ 0,1% à 29.325,5 points, tandis que le Nasdaq Composite grignote lui aussi 0,1%, à 9369,1 points. Après avoir établi de nouveaux plus hauts historiques en tout début de séance, les indices ont quelque peu ralenti l'allure suite à la publication, en cours de matinée, d'un indicateur économique jugé décevant. L'indice de confiance des consommateurs compilé par l'Université du Michigan a en effet été mesuré en baisse de 0,2 point à 99,1 points en estimation préliminaire pour le mois de janvier. Les économistes l'anticipaient, à titre de comparaison, autour de 99,3 points. La déception n'est toutefois pas de nature à remettre en question une tendance haussière qui se prolonge depuis maintenant quatre mois ou presque à Wall Street, surtout après les avancées commerciales arrachées cette semaine à la Chine. L'optimisme des investisseurs avait de toute façon été dopé ce matin par le chiffre sensationnel des mises en chantier, qui ont grimpé de 16,9% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier. Côté valeurs, Schlumberger s'adjuge 2,8% après avoir dépassé les prévisions des analystes au quatrième trimestre et fait preuve d'un optimisme inattendu en ce début d'année 2020. Twitter perd néanmoins un peu de terrain (-1%) dans le sillage d'une dégradation d'UBS, qui dit s'inquiéter des effets qu'auront les lourds investissements prévus par la plateforme californienne sur sa valorisation en Bourse.

