Wall Street: des gains en fin de séance

(CercleFinance.com) - La confiance a prédominé mardi à Wall Street, dans l'attente des rendez-vous majeurs prévus lors de la dernière partie de la semaine. Le Dow Jones a terminé sur un gain de près de 0,6% à 33704 points et le Nasdaq Composite s'est adjugé 1% à 10743 points.



Les investisseurs prendront connaissance d'une première salve de résultats trimestriels, donnée comme d'habitude par des banques comme JPMorgan Chase, ainsi que du rapport sur l'inflation aux Etats-Unis pour décembre.



Ce dernier devrait retenir l'attention alors que la politique monétaire hante tous les esprits, d'autant plus que des responsables de la banque centrale ont récemment manifesté leur volonté d'agir fermement pour juguler la hausse des prix.



'Ce matin, le président de la Fed, Jerome Powell, a souligné la nécessité pour la banque centrale de rester apolitique dans le cadre de ses efforts pour freiner l'inflation', notait d'ailleurs Wells Fargo mardi soir.



'Il n'a fourni aucun indice quant aux perspectives de politique monétaire dans sa déclaration, mais a indiqué que certaines des mesures qu'ils doivent mettre en place pourraient ne pas être populaires', poursuivait la banque californienne.



Seule donnée parue en cours de séance, les stocks des grossistes ont progressé de 1% en novembre 2022 en rythme séquentiel aux Etats-Unis, selon le Département du Commerce, après une augmentation de 0,6% le mois précédent.



Sur le front des valeurs, Boeing a cédé 0,9% alors que l'avionneur a annoncé avoir livré un total de 152 appareils commerciaux au quatrième trimestre 2022. Sur l'ensemble de l'année, il a ainsi livré un total de 480 appareils commerciaux.



Alcoa a grimpé de 5,4%, le fabricant d'aluminium ayant annoncé une restructuration de son équipe de direction, 'afin d'améliorer davantage l'accent rigoureux de la société sur l'excellence opérationnelle, les coûts et l'innovation'.





