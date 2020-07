Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : des gains effacés suite à l'indice du Michigan Cercle Finance • 31/07/2020 à 16:47









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans tendance claire vendredi matin suite à des indicateurs économiques plutôt décevants incitant les investisseurs à la prudence malgré les bons résultats dévoilés hier soir par les principaux ténors de la technologie. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones perd 0,5% à 26.180,1 points, tandis que le Nasdaq Composite ne grignote plus que 0,1% à 10.602 points. Les marchés d'actions américains avaient tous ouvert en hausse, mais le Dow Jones est rapidement passé dans le rouge, victime de dégagements à la suite de la publication de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan. L'indicateur a en effet été mesuré à 72,5 points au mois de juillet, alors que les économistes l'anticipaient en moyenne à 73 points. S'il s'avère effectivement décevant, l'indice 'UMich' s'inscrit surtout en baisse notable par rapport à son niveau affiché au titre du mois de juin, lorsqu'il s'élevait encore à 78,1 points. Autre signal inquiétant, les dépenses des ménages se sont accrues de 5,6% le mois dernier, alors que leurs revenus baissaient dans le même temps de 1,1%, ce qui laisse penser que les américains commencent désormais à puiser dans leur épargne. Dans ces conditions, les marchés ont fini par effacer la quasi-totalité des gains qui avaient salué, plus tôt dans la matinée, la publication de résultats trimestriels globalement supérieurs aux attentes des 'GAFA'. Apple (+1,5%) signe de loin la meilleure performance du Dow Jones après avoir présenté un bénéfice par action trimestriel de 2,58 dollars, soit 20% de mieux que les 2,04 dollars anticipés par le consensus. En vue également, Amazon progresse de plus de 4% après avoir fait état d'une hausse de 40% de ses ventes au deuxième trimestre, une période marquée par des mesures de confinement imposées aux populations de nombreux pays. Autre bonne surprise, Facebook grimpe de 7,5% après avoir publié des résultats caractérisés entre autres par une hausse de 11% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, porté à 18,7 milliards. Seule déception du lot, Alphabet cède un peu de terrain en cotations avant-Bourse, la maison-mère de Google ayant fait état d'une stabilité de ses revenus, mais aussi d'un repli de son bénéfice net sur le trimestre écoulé.

