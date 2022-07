Wall Street: des gains attendus après l'Empire State information fournie par Cercle Finance • 15/07/2022 à 15:08

(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P500 (+0,9%) et le Nasdaq-100 (+0,8%) présagent une ouverture favorable à Wall Street, dans le sillage d'un indice Empire State de bonne facture parmi la salve de données macroéconomiques parues ou à paraitre ce jour.



L'activité manufacturière dans la région de New York s'accroit un peu en juillet, à en croire l'indice 'Empire State' qui grimpe de 12 points pour s'établir à +11,1 ce mois-ci, et alors que les économistes attendaient un maintien en zone négative.



'Les nouvelles commandes ont légèrement augmenté et les expéditions se sont considérablement accrues', précise la Fed de New York, ajoutant toutefois que 'les entreprises sont devenues pessimistes quant aux perspectives semestrielles'.



Autres données parues il y a une demi-heure, les ventes de détail aux Etats-Unis ont comme prévu rebondi de 1% en juin par rapport au mois précédent, tandis que les prix américains à l'importation se sont accrus de 0,2% d'un mois sur l'autre.



Les opérateurs doivent encore prendre de la production industrielle de juin, peu avant la cloche, puis des stocks des entreprises de mai et de l'indice de confiance de l'Université du Michigan (estimation préliminaire pour juillet), une demi-heure après l'ouverture.



Dans l'actualité des valeurs, la banque Citigroup a vu son bénéfice net reculer de 27% au deuxième trimestre, pénalisé par la hausse du coût du crédit et par l'augmentation des dépenses qui n'a été que partiellement compensée par celle des revenus.



De son côté, l'établissement financier californien Wells Fargo a publié un BPA trimestriel de 74 cents, pratiquement divisé par deux, du fait à la fois de prises de provisions pour pertes sur crédit et d'une chute de 16% des revenus.



Les investisseurs pourront aussi réagir aux trimestriels des banques BNY-Mellon et US Bancorp, ainsi qu'à ceux de la compagnie d'assurance-santé UnitedHealth et du géant de la gestion d'actifs et d'investissements BlackRock.