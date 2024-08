Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: des gains après les chiffres de l'inflation information fournie par Cercle Finance • 15/08/2024 à 07:20









(CercleFinance.com) - Wall Street a fini mercredi avec des gains plus ou moins prononcés, sur une lecture plutôt positive des derniers chiffres de l'inflation : le Dow Jones a pris 0,6% à 40008, le S&P500, près de 0,4% à 5455, et le Nasdaq Composite est resté quasi-stable à moins de 17193.



Publié avant l'ouverture, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis n'a augmenté en juillet que de 2,9% sur un an en données brutes, son rythme d'inflation le plus bas depuis mars 2021, et de 3,2% hors énergie et produits alimentaires, au plus bas depuis avril 2021.



'L'inflation semble se refroidir par rapport aux niveaux élevés observés plus tôt dans l'année', constate Mahmoud Alkudsi, qui pointe aussi la faiblesse des dernières données sur le marché de l'emploi, l'autre souci majeur de la banque centrale américaine.



'Avec une baisse des taux de 50 points de base désormais plus probable en septembre, la Fed pourrait terminer l'année sur une réduction de ses taux d'intérêt d'au moins un point de pourcentage', pronostique ainsi cet analyste de marché senior chez ADSS.



'Si une baisse des taux en septembre semble justifiée, la décision d'une baisse plus importante de 50 points de base reste un point d'interrogation en l'absence de risques systémiques majeurs', tempère pour sa part Florian Ielpo, chez LOIM.



Du côté des valeurs, le titre Kellanova a bondi de près de 7,8% après la conclusion d'un accord définitif en vue du rachat du groupe agroalimentaire par Mars, pour un montant global de 35,9 milliards de dollars, dette nette comprise.



A la hausse également, l'action Eli Lilly a progressé de 2,6% à la faveur d'un relèvement d'objectif de cours de 1000 à 1500 dollars chez Berenberg, qui en fait toujours sa valeur préférée au sein du secteur pharmaceutique.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.