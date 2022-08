Wall Street: des espoirs sur le front de l'inflation information fournie par Cercle Finance • 10/08/2022 à 17:26

(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en forte hausse mercredi après la publication de chiffres de l'inflation meilleurs que prévu, qui confirment que le plus gros de la hausse des prix est sans doute passée.



En fin de matinée, le Dow Jones progresse ainsi de 1,7% à 33.343,2 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de presque 2,6% à 12.817 points.



Les investisseurs ont appris avec soulagement, une heure avant l'ouverture, que la hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis s'était tassée au mois de juillet, principalement en raison d'une contraction des prix de l'essence et du gaz.



L'indice des prix à la consommation mesuré par le Département du Travail a ainsi affiché une progression de 8,5% sur un an le mois dernier, là où les économistes anticipaient une hausse de 8,7%.



Les analystes de Commerzbank estiment que l'inflation américaine a probablement dépassé son point culminant après avoir atteint un plus haut de 40 ans à +9,1% le mois précédent.



Ces chiffres apaisent pour un temps le cauchemar des investisseurs, à savoir le scénario d'une nouvelle aggravation de l'inflation qui aurait pu conduire la Réserve fédérale à accélérer sur la voie du resserrement monétaire.



La probabilité d'une hausse de taux de 75 points de base en septembre est désormais évaluée à 37,5% après la parution de la statistique, celle d'un relèvement de 50 points étant estimée à 62,5%, selon le baromètre FedWatch du CME Group.



Ces chiffres montrent que l'inflation s'essouffle, ce qui pourrait permettre à la Fed de se montrer un peu plus patiente, ce qui se traduit par un repli des rendements obligataires comme du dollar.



Sur le marché des taux, le rendement des Treasuries à dix ans cède plus de six points de base, sous les 2,74%, suite à la parution de ces chiffres.



Le billet vert souffre lui aussi de la modération de l'inflation, qui éloigne la perspective de fortes remontées des taux aux Etats-Unis, en se traitant autour de 1,0350 face à l'euro.



Sur le front de l'énergie, le baril de brut léger américain abandonne 1,3% à 89,3 dollars après la publication de statistiques montrant que les stocks de pétrole avaient augmenté aux Etats-Unis la semaine passée.



Du côté des valeurs, Twitter progresse de 3,2% après l'annonce par Elon Musk de la cession d'actions Tesla pour un montant de quelque sept milliards de dollars, une opération qui pourrait indiquer que le milliardaire se prépare à mener à bien le rachat du média social ou à régler à l'amiable le litige entourant le dossier avant son traitement judiciaire en octobre.