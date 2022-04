Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: des espoirs sur la Fed après une stat décevante information fournie par Cercle Finance • 28/04/2022 à 15:16









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse jeudi matin, une statistique économique décevante laissant penser que la Réserve fédérale pourrait lever le pied dans son cycle de resserrement monétaire.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent entre 0,6% et 1,5%, annonçant un début de séance en territoire positif.



L'économie américaine a subi au premier trimestre 2022 sa première contraction en quasiment deux ans, selon la première estimation officielle du produit intérieur brut publiée ce matin.



Le PIB a reculé de 1,4% en rythme annualisé sur les trois premiers mois de l'année, d'après les chiffres du Département du Commerce, après une croissance de 6,9% au quatrième trimestre.



Les économistes prévoyaient en moyenne une croissance de l'ordre de 1%.



Cette statistique suggère une pause dans la reprise de l'économie américaine susceptible de justifier moins d'empressement dans la normalisation de la politique monétaire conduite par la Fed.



Jerome Powell, le président de la banque centrale, avait surpris le marché la semaine dernière en évoquant un possible relèvement de 50 points de base des taux directeurs de l'institution à l'issue de la réunion du mois prochain.



Le président de la Fed a manifesté son intention de 'refroidir' l'économie américaine, sans pour autant la précipiter dans la récession.



Si la statistique du PIB montre que certains nuages commencent à s'accumuler à l'horizon, les analystes n'envisagent pas encore le scénario d'une récession, privilégiant plutôt celui d'un ralentissement économique de type 'stagflationniste'.



'Nous pensons que la robustesse du marché du travail et la forte épargne refoulée liée à la Covid-19 devraient permettre aux Etats-Unis d'éviter la récession', jugent ainsi les équipes de de Muzinich & Co.



Wall Street est également soutenue par la publication d'une série de résultats trimestriels supérieurs aux attentes de la part de groupes comme McDonald's, Merck ou Meta Platforms.



Les résultats d'Apple et Amazon sont de leur côté attendus après la clôture, mais les titre des géant de la technologie progressent déjà dans les échanges d'avant-Bourse en anticipation de chiffres solides.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.