Wall Street : des espoirs prudents sur le commerce

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York affiche une hausse modérée mardi matin, favorisée par des nouvelles plutôt encourageantes sur les discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de près de 0,1% à 27.919,4 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,3% à 8646,7 points. Les investisseurs saluent des informations du Wall Street Journal selon lesquelles Washington et Pékin seraient prêts à repousser la date de mise en oeuvre des surtaxes douanières censées entrer un vigueur le 15 décembre. 'Le Dow Jones avait fait preuve d'une certaine volatilité en tout début de semaine', rappelle un trader. 'Mais il faudrait vraiment qu'il repasse au-dessus des 28.015 points pour qu'une tendance haussière se mette en place', assure-t-il. Les volumes devraient toutefois rester limités dans l'attente du verdict de la Fed, prévu mercredi. Après déjà trois baisses de taux cette année, les investisseurs ne prévoient pas d'annonces spectaculaires dans le communiqué que publiera la Fed demain. 'Dans l'ensemble, ce comité ne devrait pas entraîner de mouvement majeur de marché', prédisent les équipes de La Française. 'Avec la guerre commerciale toujours en cours entre les Etats-Unis et la Chine, et après trois 'insurance cuts', nous pensons qu'il est temps pour Powell d''attendre et voir' (ce qui pourrait durer plusieurs mois)', estime le gestionnaire d'actifs. Les dernières statistiques s'avèrent par ailleurs rassurantes: la dégradation de la productivité américaine au 3ème trimestre a été revue de -0,3% à -0,2%. Cependant, la vraie 'bonne nouvelle' provient de la forte révision à la baisse de la progression des coûts unitaires de la main d'oeuvre, ramenée de +3,6% à +2,5%.

