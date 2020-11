Wall Street : des espoirs de plus en plus solides

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait poursuivre sa progression lundi matin, soutenue par les espoirs de plus en plus solides entourant la prochaine mise sur le marché d'un vaccin contre le nouveau coronavirus.

Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futures sur les indices Dow Jones et S&P 500 avancent de 1% à 1,5%, annonçant un début de séance favorable.

Un regain d'appétit pour le risque se fait sentir grâce aux annonces de Moderna, qui a indiqué ce matin que son projet de vaccin contre le Covid avait atteint un taux d'efficacité de 94,5% lors de ses essais de phase III.

Moderna a notamment expliqué avoir l'intention de soumettre une demande d'autorisation en urgence à la FDA américaine dans les prochaines semaines.

Les investisseurs saluent par ailleurs l'annonce par Johnson & Johnson de l'entrée en phase III de son vaccin expérimental contre le virus.

'Nous sommes en train d'entrer dans une véritable 'saison des résultats', non pas financiers, mais qui concerne les études cliniques menées sur les vaccins', souligne un trader.

Toutes ces bonnes nouvelles relèguent au second plan les inquiétudes entourant les conséquences économiques de la deuxième vague de l'épidémie qui touche actuellement le monde occidental.

'Il reste encore des incertitudes majeures devant nous, notamment sur l'évolution de la pandémie à court terme et l'efficacité réelle du vaccin ainsi que sa sécurité et son approvisionnement', tempèrent les équipes d'Edmond de Rothschild Asset Management.

'Mais l'horizon se dégage néanmoins avec le passage de l'élection présidentielle et de nouvelles perspectives sur l'environnement sanitaire', souligne le gestionnaire d'actifs.

Dans ce contexte, EdRAM dit remonter le poids des actions domestiques et des valeurs cycliques américaines, qu'il juge encore délaissées par les investisseurs.

'Elles bénéficieraient pleinement du vaccin et du plan de relance', affirme-t-il dans une note.

Quoiqu'il en soit, les économistes de Morgan Stanley recommandent aux investisseurs de 'garder la foi dans la reprise' en cours.

'La perspective d'un redressement en 'V' de l'activité, l'amélioration de la visibilité sur les vaccins et la poursuite du soutien monétaire sont autant d'éléments pointant en faveur d'une dynamique de début de cycle et soutenant les perspectives des actifs risqués', fait valoir la banque américaine.

'Gardez la foi, ayez confiance en la reprise et surpondérez actions et obligations au détriment des bons d'Etat et du cash', assène l'établissement new-yorkais à ses clients.