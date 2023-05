Wall Street: des échanges typiques d'avant la Fed information fournie par Cercle Finance • 02/05/2023 à 17:21

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'enfonce dans le rouge mardi, les investisseurs se tenant à l'écart des actifs risqués à la veille des annonces très attendues de la Réserve fédérale.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche près de 1,5% à 33.543,9 points tandis que le Nasdaq Composite cède 1,4% à 12.043 points.



Après un bon premier trimestre, Wall Street montre de premiers signes de fébrilité depuis le début du mois d'avril, certains analystes mettant en garde contre des indicateurs 'survendus' et une volatilité en berne.



La configuration technique a d'ailleurs changé la semaine passée, puisque l'indice S&P 500 a subi pour la première fois depuis mars 2022 un repli journalier de plus de 1%.



'Cela remet en question la tendance de court terme, en ouvrant la voie à un enfoncement de la moyenne mobile à 50 jours qui se situe à 4033 points, ce qui pourrait éventuellement être suivi d'un retour vers les 3963 points, la moyenne mobile à 200 jours', souligne un trader.



Alors que l'économie américaine résiste, mais donne aussi quelques motifs d'inquiétudes, le communiqué de la Fed, qui doit être publié demain, sera surveillé de près par les investisseurs.



La banque centrale américaine, dont le comité de politique monétaire entame aujourd'hui deux jours de réunion, devrait annoncer une ultime hausse de taux de 25 points de base et signaler une pause dans son cycle de resserrement monétaire.



'Le discours de Powell sera, comme à l'accoutumée, la clé de la perception par le marché', rappellent les équipes de La Financière de l'Echiquier.



Les investisseurs attendent aussi de savoir si les sociétés technologiques, à commencer par Apple dont les comptes sont attendus jeudi, ont encore d'autres bonnes surprises en magasin.



Uber Technologies grimpe de 8% après avoir dévoilé ce matin un flux de trésorerie trimestriel très supérieur aux estimations du marché et déclaré prévoir une nouvelle amélioration de sa rentabilité au deuxième trimestre.



Pfizer recule de 0,8% après avoir fait état de résultats trimestriels en baisse sur fond de repli des ventes de ses produits liés au Covid-19.



DuPont lâche plus de 9% après avoir battu le consensus lors du premier trimestre, mais avoir revu à la baisse ses prévisions de résultats pour l'ensemble de l'exercice.



A ce jour, 53% des sociétés du S&P 500 ont publié leurs résultats et près de 79% d'entre elles ont dépassé les attentes de Wall Street en termes de bénéfices.