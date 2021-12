Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: des données nourrissent le rally de Noël information fournie par Cercle Finance • 24/12/2021 à 07:45









(CercleFinance.com) - Wall Street s'est inscrit en hausse jeudi, porté par une nouvelle salve d'indicateurs laissant espérer une résilience de l'économie américaine : le Dow Jones a avancé de plus de 0,5% à 35951 points, tandis que le Nasdaq Composite a pris plus de 0,8% à 15653 points.



Les dépenses de consommation des ménages américains ont notamment augmenté de 0,6% au mois de novembre, là où les analystes de Jefferies n'anticipaient qu'une progression de 0,4%, tandis que leurs revenus se sont accrus de 0,4%.



Autres indicateurs porteurs, le nombre d'inscriptions aux allocations chômage est resté stable à 205.000 la semaine dernière, et les commandes de biens durables ont pour leur part augmenté plus que prévu en novembre (+2,5%).



Publiés durant la séance, l'indice de confiance UMich s'est amélioré à 70,6 en décembre et les ventes de logements neufs ont bondi de 12,4% en novembre, une bonne nouvelle accompagnée toutefois d'une révision en forte baisse des ventes d'octobre.



'Le sentiment a été soutenu par des données préliminaires de différentes études ayant montré que la variante Omicron du coronavirus en propagation rapide est moins susceptible de conduire à des hospitalisations ', explique en outre Wells Fargo.



Dans l'actualité des valeurs, Pfizer a reculé de 1,4% malgré l'annonce mercredi soir de l'autorisation par la FDA américaine, de l'utilisation en urgence de son comprimé oral contre la Covid-19, baptisé Paxlovid.



Citi a par contre gagné 1% après l'annonce d'un accord avec UnionBank en vue de la cession de ses activités de banque de détail aux Philippines, cession qui va entraîner le transfert de quelque 1750 employés.





