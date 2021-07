Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : des acteurs du marché plutôt attentistes Cercle Finance • 07/07/2021 à 15:12









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait débuter sur une note hésitante mercredi matin dans un climat d'attentisme avant la parution des 'minutes' de la dernière réunion de la Réserve fédérale. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture sur des scores allant de -0,1% à +0,5%. Après les prises de profits de la veille, la tendance devrait rester à la lourdeur dans un contexte de repli des rendements obligataires et de prudence avant le compte-rendu de la réunion de juin de la Fed. Les investisseurs analyseront de près ces 'minutes' à la recherche d'éventuelles indications sur les intentions de la banque centrale en matière de réduction des rachats d'actifs, voire de hausse des taux. Le marché est aujourd'hui pris entre deux discours contradictoires. Si Jerome Powell, le président de l'institution, prône toujours une approche accommodante, d'autres membres de la banque centrale se sont montrés nettement plus rigoristes ces dernières semaines. Ces craintes ont été à l'origine de certains remous sur les marchés d'actions le mois dernier. Au vu de la remontée spectaculaire de l'inflation, les investisseurs s'interrogent de plus en plus sur l'éventualité d'un relèvement de taux dès 2022. Dans ce contexte d'incertitude, beaucoup d'investisseurs préfèrent se réfugier sur des actifs dits 'sans risque', comme les bons du Trésor américain à 10 ans, dont le rendement s'effondre vers 1,30%. Du côté des changes, le dollar reprend un peu de terrain face à l'euro, à 1,1815. Sur le marché pétrolier, les prix du brut sont orientés à la hausse, avec un baril WTI qui progresse de 0,4% à 73,8 dollars. Aucun indicateur économique de premier plan ne figure à l'agenda aujourd'hui.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.