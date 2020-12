Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : des acheteurs remotivés par la chute du dollar Cercle Finance • 03/12/2020 à 16:54









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi matin, portée à la fois par des indicateurs économiques rassurants et par l'affaiblissement continu du dollar. Une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones regroupant les 30 valeurs vedettes de Wall Street gagne 0,5% à 30.032,7 points tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,5% à 30.032,7 points, après avoir établi un nouveau record au-delà des 12.439 points. L'indice S&P 500 - avec une hausse de seulement 0,3% - inscrit lui aussi un nouveau plus haut historique, à 3681,5 points. La tendance sur les marchés d'actions américains est notamment favorisée par la chute du dollar, qui revient à un nouveau plus bas annuel, autour de 1,2160 face à l'euro. La faiblesse du billet vert au cours des dernières séances laisse entrevoir un effet de change favorable pour les multinationales cotées, comme Nike, qui progresse actuellement de 1,2%. Les statistiques économiques du jour s'avèrent par ailleurs plutôt encourageantes. L'indice ISM non-manufacturier s'est ainsi établi à 55,9 en novembre, soit une baisse de seulement 0,7 point par rapport au mois précédent, ce qui traduit un très léger ralentissement de la croissance dans les services. L'indice aligne néanmoins un sixième mois de croissance de suite. Preuve de l'appétit pour le risque retrouvé des marchés, l'indice de volatilité du CBOE, surnommé 'l'indice de la peur', accuse une baisse de 0,8% pour revenir à 21 points. S'agissant des valeurs, Boeing s'adjuge plus de 5%, profitant non seulement de la faiblesse du dollar mais aussi d'une commande géante de 75 appareils passée par la compagnie irlandaise à bas coûts Ryanair. Dollar General perd 2% malgré des performances trimestrielles supérieures aux attentes. Tesla grimpe de son côté de 3% à la faveur d'un relèvement de recommandation de Goldman Sachs, qui conseille désormais d'acheter les actions du constructeur de véhicules électriques californien.

