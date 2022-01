Wall Street: dernière séance de la semaine dopée par Apple information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 07:42

(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé la semaine sur une note très positive, tiré en particulier par les valeurs technologiques dans le sillage de résultats d'Apple largement salués : le Dow Jones a bondi vendredi de plus de 1,6% à 34725 points et le Nasdaq Composite a grimpé de plus de 3,1% à 13771 points.



La séance a été animée par plusieurs résultats d'entreprises de premier plan, à commencer par le géant technologique Apple (+7%) dont les performances meilleures que prévu ont révélé que la demande pour l'iPhone ne montrait aucun signe de ralentissement.



'Tim Cook a fait part d'améliorations dans la chaine d'approvisionnement pour le trimestre de mars : des propos apaisants pour le monde de la technologie et de bonnes nouvelles très attendues dans le contexte de marché troublé de ce début d'année 2022', soulignait-on chez Wedbush.



Les opérateurs ont aussi réservé un accueil chaleureux aux résultats de Visa (+10,6%), le groupe de solutions de paiements ayant vu son bénéfice net ajusté augmenter d'un quart sur son premier trimestre comptable sur fond d'un bond des volumes transfrontaliers.



En revanche, les résultats trimestriels du groupe agroalimentaire Mondelez (-1,6%), de la compagnie pétro-gazière Chevron (-3,5%) et surtout de l'équipementier de chantiers Caterpillar (-5,2%) se sont trouvés sanctionnés par le marché.



Dans ce contexte, les statistiques du jour n'ont guère retenu l'attention, comme les dépenses de consommation des ménages qui ont diminué de 0,6% en décembre par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, là où Jefferies anticipait une contraction de 0,8%.



Leurs revenus ont par contre augmenté de 0,3%, conformément à ce qu'attendait Jefferies. En rythme annuel, le taux de hausse de l'indice des prix PCE s'est accru de 0,1 point à +5,8% en données totales, et de 0,2 point à +4,9% hors énergie et alimentation.



Par ailleurs, l'indice de confiance des consommateurs américains compilé par l'Université du Michigan s'est bien dégradé en janvier, à 67,2 contre 68,8 en première estimation, en net recul par rapport aux 70,6 atteints en décembre.