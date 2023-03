Wall Street démarre en hausse alors que l'inflation se modère

Le parquet du New York Stock Exchange ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

Les indices de la Bourse de New York s'affichent en hausse à l'ouverture vendredi, après deux séances positives, dans le sillage d'une modération de l'inflation en février.

Le Dow Jones avançait de 0,51%, le Nasdaq, à dominante technologique, de 0,34% et le S&P 500 de 0,43% quelques minutes après l'ouverture. Jeudi, le Dow Jones avait gagné 0,43% à 33.118 points et le Nasdaq avait pris 0,73% à 13.075,25 points, tandis que l'indice élargi S&P 500 avait progressé de 0,57% à 4.086,50 points, connaissant ainsi sa cinquième séance positive en six journées de Bourse.