Wall Street démarre dans le rouge à deux séances de l'élection présidentielle

Wall Street démarrait dans le rouge vendredi pour son avant-dernière séance avant l'élection présidentielle américaine, préoccupée par la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 en Europe et aux Etats-Unis et par un résultat électoral qui pourrait se faire attendre.

A 13H45 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, perdait 0,55% 26.512,08 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, lâchait 1,36% à 11.033,21 points. L'indice élargi S&P 500 baissait de 0,53% à 3.292,71 points.

La veille, les indices avaient rebondi anticipant de bons résultats du secteur de la technologie, après la journée noire de mercredi.

Le Dow Jones Industrial Average, avait terminé en hausse de 0,52%. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, avait rebondi de 1,64% et l'indice élargi S&P 500 avait avancé de 1,19%.

Mais vendredi la nervosité a repris le dessus.

"C'est l'inquiétude permanente, entre la flambée des cas de coronavirus et les élections dans quatre jours. C'est ce qui effraye fondamentalement les marchés", a estimé Peter Cardillo de Spartian Capital Securities.

"La question pour les marchés n'est pas de savoir qui va gagner mais quand nous connaîtrons le résultat", a-t-il poursuivi, tout en relevant la possible "agitation sociale" planant sur l'après-soirée électorale.

Selon les sondages, le candidat démocrate Joe Biden dispose d'une légère avance sur le locataire de la Maison Blanche, Donald Trump (51% contre 47%, selon une enquête de NBC jeudi).

Malgré une croissance américaine en rebond au troisième trimestre publiée jeudi, malgré des résultats des grands noms de la tech jugés plutôt bons, les investisseurs ont concentré leur attention sur les aspects négatifs tels que des prévisions incertaines divulguées par les entreprises.

Ainsi, en dépit d'une envolée de ses ventes au troisième trimestre grâce à la pandémie, le géant du commerce en ligne Amazon perdait à 3,55% peu après l'ouverture.

Ses prévisions de ventes de fin d'année ont déçu les analystes. Le groupe, qui emploie plus de 800.000 personnes dans le monde, a aussi annoncé qu'il s'attendait à ce que l'épidémie lui coûte une charge de 4 milliards de dollars après déjà 2,5 milliards au trimestre précédent.

Twitter était puni par Wall Street à cause d'une croissance ralentie de ses utilisateurs, malgré un chiffre d'affaires publicitaire en hausse. Le titre chutait de 16,64%.

Alphabet, la maison mère de Google, restait en revanche convaincant (+5,68%) après un bénéfice trimestriel de 11,2 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 46,2 milliards.

"On s'achemine vers une semaine et un mois d'octobre négatifs à Wall Street", selon Peter Cardillo. "Nous allons finir le mois certainement avec des pertes", a assuré l'économiste en chef.

Le titre du géant américain du pétrole ExxonMobil était légèrement en baisse (-0,14%) après avoir annoncé vendredi un déficit pour le troisième trimestre d'affilée à cause d'une demande en brut minée par les effets de la pandémie sur l'économie.

Au rang des nouvelles positives, les revenus et les dépenses des ménages américains ont augmenté plus qu'attendu en septembre, malgré l'absence d'un nouveau plan de soutien à l'économie jugé nécessaire pour relancer la croissance. Les revenus ont grimpé de 0,9% et les dépenses de 1,4%.

