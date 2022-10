Wall Street: démarrage de la semaine du bon pied information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a entamé la semaine du bon pied, soutenue par la publication d'un indicateur décevant -qui a donc atténué légèrement les craintes d'une forte remontée des taux de la Réserve fédérale-, et par les bons résultats de Bank of America.



A la clôture lundi, le Dow Jones a affiché un gain de près de 1,9% à 30186 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est inscrit en hausse de plus de 3,4% à 10676 points, après avoir reculé respectivement de 1,3% et de 3,1% vendredi.



L'activité du secteur manufacturier accélèrerait sa dégradation dans la région de New York, selon l'indice 'Empire State' calculé par la Fed locale, qui a reculé de huit points pour s'établir à -9,1 au titre du mois d'octobre.



'Les nouvelles commandes, les commandes en carnet et les livraisons ont toutes peu changé', précisaient les enquêteurs, ajoutant toutefois que 'les entreprises ne s'attendent pas à ce que les conditions commerciales s'améliorent au cours des six prochains mois'.



Les prochains jours verront aussi paraitre la production industrielle, l'indice Philly Fed et les indicateurs avancés du Conference Board, mais aussi les trimestriels de nombreux poids-lourds de la cote, tels que J&J, Goldman Sachs, P&G, IBM, Tesla ou AT&T.



Pour l'heure, au chapitre des publications de résultats, les opérateurs ont réservé ce lundi des accueils chaleureux à celles de Bank of America (+6,1%) et BNY-Mellon (+5,1%), qui ont toutes deux vu leurs revenus gonflés par la hausse des taux d'intérêt.



BlackRock s'est adjugé 3,3%, à la faveur de propos favorables de Jefferies qui a réaffirmé sa recommandation 'achat', malgré un objectif de cours abaissé de 649 à 627 dollars sur le titre du mastodonte de la gestion d'actifs et d'investissements.