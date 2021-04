Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : déluge de records, la confiance au zénith Cercle Finance • 09/04/2021 à 23:20









(CercleFinance.com) - La semaine se termine en apothéose avec une nouvelle rafale de records absolus : le S&P500 (+0,77%) inscrit par ailleurs un nouveau plus haut à 4.128,8Pts, le Dow Jones (+0,9% et +2% hebdo) culmine à 33.800, le NYSE Composite au zénith à 15.960, de même le Dow Jones Global à 43.145Pts. Le Nasdaq (+0,5% à 13.900 et +3,1% sur la semaine) revient à 1% de son zénith et le ratio capitalisation de Wall-Street/PIB US vient de dépasser les 200%, à 200,1%... pour la 1ère fois de l'histoire, non pas des marchés US mais de l'ensemble des marchés de la planète. Autre fait remarquable de cette fin de semaine : le 'VIX' associé au S&P500 plonge littéralement de -8% vers 18,4 sur la semaine (et jusqu'à -10% en séance, vers 18,02), ce qui traduit le niveau de confiance le plus élevé depuis fin février 2020. Les marchés attendaient à 14H30 une importante indication concernant l'inflation aux US mais la publication du 'PPI' -indice des prix à la production aux Etats Unis-: le chiffre est sorti à 15H, en hausse de +1% au lieu des +0,4% estimés (soit +4,2% en rythme annuel), et le 'core rate' ressort à +0,7% au lieu de +0,2% (hors énergie). Le dernier chiffre de la semaine est accueilli sans émotion: les stocks des grossistes ont augmenté de 0,6% en février 2021 aux États-Unis, selon le Département du Commerce, après une croissance de 1,4% le mois précédent (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de 1,3%). De leur côté, les ventes des grossistes américains ont baissé de 0,8% en février. Au rythme actuel des ventes, il faut compter 1,27 mois pour que les grossistes parviennent à écouler leurs stocks, contre 1,32 mois en février 2020. Les obligations du Trésor américain à 10 ans se retendent de +4 points de base, vers 1,665%. Du coté des valeurs, les grands indices ont été tirés par un nouveau ramassage appuyé sur des grands noms (notamment Amazon +2,2% et Apple +2%) mais également Moderna +5,3%, Salesforce +3%, Best Buy +2,4%, Intel +1,8%, Splunk +1,6%, Vertex +1,5%, Microsoft +1%. Quelques dégagements ont pesé sur Baidu -3,1%, Zoom -2,6%, Xilinx -2,3%, JD.Com -2,1%, Comcast -1,4%, Tesla -1%,

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.