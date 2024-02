Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: déluge de records annuels ou historiques information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 07:33









(CercleFinance.com) - Voilà, les '5.000', c'est fait : le contrat 'S&P' a coté 5.000 à 21h04 (très précise) et il s'offre donc un double record 'intraday' et de clôture (+0,82% à 4.995). Par ailleurs, le 'VIX', le baromètre du stress qui est associé au 'S&P', retombe en zone de 'complaisance' : il se contracte de -1,75%, sous les 13 (vers 12,8). Rarement les gérants ont été si peu couverts sur des cours qui pulvérisent des records absolus.



Il n'est pas le seul puisque le Dow Jones (+0,4%) inscrit également sa meilleure clôture de tous les temps (à 38.677, avec 22 points de marge, c'est donc assez symbolique) dans le sillage de Ford qui bondit de +6,1%.



Le Nasdaq (+0,95%) inscrit un double record : zénith annuel intraday à 15.770 et zénith de clôture à 15.756. La volatilité intraday fut quasi nulle (de l'ordre de 0,2%), les scores finaux étant identiques à ceux affichés après une heure de cotations.



Le Nasdaq et le 'S&P' ont été propulsés vers de nouveaux sommets par AMD +1,8%, Microsoft +2,1%, Nvidia +2,8%, Meta +3,3% (sa capitalisation repasse la barre des 1.000Mds$). Notons cependant l'effondrement historique de -34,5% de Snap qui retombe sur ses niveaux du 13 novembre 2023.



Sur le front des statistiques, le déficit commercial des Etats-Unis s'est légèrement creusé à 62,2Mds$ en décembre 2023, par rapport à celui de 61,9Mds$ du mois précédent (qui a été révisé d'une estimation initiale de 63,2 Mds$), selon le Département du Commerce.



Cette augmentation de 0,5% du déficit d'un mois sur l'autre reflète une hausse à peu près parallèle des importations de biens et services par les Etats-Unis, de 1,3% à 320,4Mds$, et de leurs exportations, de 1,5% à 258,2Mds$.



Les marchés obligataires continuent de digérer -assez difficilement- les dernières déclarations de J.Powell et N.Kashkari qui repoussent l'horizon d'une détente des taux (peut-être pas plus de deux à trois baisses de taux en 2024, à cause d'une croissance qui demeure singulièrement robuste) : le rendement des Treasuries se retend de +3 points de base à 4,123%.





