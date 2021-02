Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : dégradation confirmée du côté de l'obligataire Cercle Finance • 24/02/2021 à 15:19









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse mercredi matin, les investisseurs préférant rester sur la touche face aux tensions récurrentes sur le marché obligataire. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais cèdent entre 0,2% et 0,7%, annonçant un début de séance dans le rouge. La dégradation du compartiment obligataire, en totale rupture avec le repli structurel et continu des taux d'intérêt depuis plus d'une décennie, constitue toujours la principale source de préoccupation des investisseurs Sur le marché des Treasuries, le rendement à dix ans a culminé à 1,42% ce mercredi, un nouveau plus haut d'un an et un niveau très éloigné des 0,5% de l'été dernier. Les investisseurs restent fébriles face au scénario du 'reflation trade' et de la perspective d'une remontée des taux qui pourrait être trop brusque pour des entreprises déjà très endettées. Certains économistes craignent que le dynamisme de l'économie américaine - confirmée récemment par de solides indicateurs - rende par ailleurs l'inflation incontrôlable lorsque le plan de relance de Joe Biden entrera en vigueur. Sur le plan macroéconomique, les investisseurs seront surtout attentifs aux ventes de logements neufs, attendues peu après l'ouverture. Après leur sursaut de l'été dernier, la progression des ventes de maisons neuves s'était modérée à la fin de l'année 2020, même si la tendance de fond du marché immobilière reste clairement haussière.

