Wall Street: déçu par la FED, Nvidia bat toutes les attentes

(CercleFinance.com) - Wall Street a un peu accusé le coup lors de la publication des 'minutes' de la FED : les indices ont perdu de -0,3 à -0,6% avant de réduire un peu leurs pertes au cours des 90 dernières minutes de la séance.

Au final, le Dow Jones cède -0,5%, le S&P500 -0,25%, le Nasdaq s'effrite de -0,1%.

L'indices de 'technos' finit dans le rouge malgré l'envolée de +13,7% de Moderna et la hausse des semi-conducteurs comme Analog Devices +10,5%, ON Semiconductors +4,8%, Microchip +3,9% CSX +2,8%, NXP +1,6%, Qualcomm +1%.



Bien sûr, le point d'orgue de ce 22 mai, c'était les résultats de Nvidia : le chiffre d'affaire s'envole vers 26,05Mds$, au-delà des 24,65 anticipés (contre 22,1Mds$ au T4 2023) et la direction anticipe 28Mds$ au T2 2024, le CA des Data centers atteint 22,6 21,5, le bénéfice fait un bond de +500% à 6,12/titre contre 5,65$ attendu.

Le challenge, c'était d'envoyer Nvidia tester le seuil symbolique des 1.000$ mais le cours le plus élevé fut 997$ à 22H22 (soit +5%): la capitalisation a tout de même fait un bond de +100Mds$ à 2.475Mds$ (à 990$) dès les 1ers échanges post-résultats... avant de s'équilibrer vers 980 (+3%).



Le Nasdaq-100 a fini en repli de -0,05% car quelques replis ont pesé, comme ceux de Tesla -3,5%, Sirius et Paypal -3,1%, Zscaler -1,6%.



Le 'chiffre du jour' (il n'y en avait qu'un) n'a provoqué aucune réaction notable : les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont baissé de 1,9% au mois d'avril pour atteindre 4,14 millions d'unités en rythme annualisé, selon des statistiques publiées mercredi par la Fédération des agents immobiliers (NAR).



Par rapport à avril 2023, lorsqu'elles étaient ressorties à 4,22 millions d'unités, les reventes affichent toujours un repli de 1,9%.



D'après la NAR, le prix médian d'un bien a augmenté de 5,7% d'une année sur l'autre, à 407.600 dollars, marquant ainsi un dixième mois consécutif de progression et un nouveau record pour un mois d'avril.



L'autre temps fort du jour, c'était le compte-rendu de la dernière réunion monétaire (baptisé 'minutes') de la Réserve fédérale (publié ce soir à 20H) recelait quelques surprises : si Jerome Powell a déclaré à plusieurs reprises que le prochain mouvement de la FED 'ne sera pas une hausse de taux' (donc une baisse à l'évidence), certains membres du 'board' ne sont pas d'accord avec cette assertion.

Ils estiment qu'il ne faut rien s'interdire et ne pas hésiter à relever au contraire les taux si nécessaire.

L'autre dissension concerne le rythme de ralentissement du 'quantitative tightening', qui a été accéléré (plus que prévu par le marché) lors de la dernière réunion de début mai.



Ces 'minutes' démontrent que les membres du FOMC vont probablement patienter jusqu'à la fin de l'été avant de réduire le taux directeur.



Selon le baromètre FedWatch du CME Group, la probabilité d'un relèvement des taux à la rentrée est aujourd'hui estimée à 50,8%, contre 45,6% il y a un mois: le consensus est en train de repasser ce soir sous la barre des 50.





